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Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»

Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Популярная актриса рассказала, куда она пропала и почему отменила все мероприятия со своим участиемПоклонники Кристины Асмус последние дни очень тревожились за судьбу своей любимицы. Актриса, обычно активный пользователь социальных сетей, с 26 октября перестала выходить на связь. В чем причина? Не случилось ли чего?«Я лежала с дочкой в больнице», — наконец прервала молчание Кристина. И рассказала подробности. Оказывается, в конце октября у дочери вдруг началась непрекращающаяся рвота, температура поднялась до 40 градусов, и сбить ее было невозможно. «И Скорая, и приём у педиатра, и 1000 анализов… В итоге госпитализировали», — поведала Кристина. Дальше начались капельницы, куча лекарств и много обследований. В итоге врачи диагностировали «кишечную инфекцию».Асмус, конечно, сразу отменила все мероприятия со своим участием. И все эти дни была рядом с дочкой, которой явно требовалась ее помощь. «Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют. Всё это сразу себе забрать хочется».К счастью, сейчас все проблемы позади. Кристина вместе с дочкой уже дома, «Лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех! Спасибо за добрые слова!», — поблагодарила Асмус всех, кто эти дни волновался, что же случилось.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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