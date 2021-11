Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart Chain

Tron Foundation сообщила об интеграции кроссчейн-решения второго уровня BitTorrent Chain (BTTC) с экосистемой Binance Smart Chain.

(1/3)🎉A new chapter of the cross-chain era!



📢Cross-chain scaling solution BitTorrent Chain (BTTC) has been compatible with one of the mainstream public chains Binance Smart Chain(BSC). @BinanceChain — TRON Foundation (@Tronfoundation) November 4, 2021

Разработчики подчеркнули, что теперь пользователи могут децентрализовано переводить активы между сетями TRON и Binance Smart Chain.

(2/3)🔗This means global users can directly transfer mainstream assets between #TRON and #BSC in a decentralized approach without any restrictions through #BTTC. — TRON Foundation (@Tronfoundation) November 4, 2021

Они также пообещали интегрировать с новым решением DeFi-приложения и NFT сети Tron и других «развивающихся блокчейнов».

(3/3)💪In the future, #TRON’s DeFi, NFT, DAPP, and other emerging blockchains will be migrated onto Layer 2 and cross-chain solutions, to fulfill the mission of connecting all chains. — TRON Foundation (@Tronfoundation) November 4, 2021

Запуск BTCC состоялся 30 октября.

🎉 We are excited to announce that BitTorrent Chain (#BTTC) is officially launched and the Testnet is live now!



🔥 A new era of all-chains connection is coming, welcome every developers and the communities to join #BTTC! https://t.co/6o2I7yAYse — TRON Foundation (@Tronfoundation) October 30, 2021

Ранее глава Tron Джастин Сан отметил, что BTTC является EVM-совместимым. Это значит, что разработчики приложений на базе Ethereum смогу перенести свои проекты в L2.

Он также подчеркнул, что BitTorrent Chain будет полностью децентрализованным. Как и в основной сети Tron, в L2 пройдут выборы суперпредставителей (super representatives) среди нод.

https://forklog.com/chto-takoe-tron/

