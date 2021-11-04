Ксения Собчак встретилась с родными погибших в ДТП

39-летняя ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что общается с родственниками пострадавших. Звезда дала первое откровенное интервью об аварии, в которую она попала, направляясь из Красной Поляны в аэропорт Адлера. В смертельном ДТП машина с телеведущей на заднем сидении столкнулась лоб в лоб с белым «Фольксвагеном». Журналистка, ее помощники и водитель, нарушивший правила ПДД, выжили, а вот пассажирка встречной иномарки Екатерина Тарасова погибла на месте, еще двух человек – Роберта Гедяна и Оксану Садовник – увезли в больницу. Ксения рассказала, что вызвалась помочь всем пострадавшим, хоть и не является виноватой. Она позаботилась о том, чтобы Гедяну провели операцию в лучшей клинике в Краснодаре, а потом отправила его в реабилитационный центр. Связалась Собчак и с экс-супругом Тарасовой, который остался с 7-летней дочкой Машей на руках.Ксения Собчак «Хочу еще раз принести соболезнования всем родным. Это ужасная трагедия для семьи. Я лично встречалась с бывшим мужем Кати, у них осталась маленькая Маша, ей 7 лет. Они живут недалеко от нас (в Москве). Так оказалось, что мы почти соседи… Раз судьба нас свела в одной точке, я сказала всем родным лично: как смогу помочь – помогу. И Маше, и другим людям, которые были в этой машине. Потому что мы вместе оказались жертвами этой жуткой ситуации», — объяснила журналистка. Телеведущая подчеркнула, что вполне могла бы оказаться на месте погибшей женщины, но Бог ее миловал. Однако это страшное происшествие навсегда оставило след в жизни Ксении. «Я просто нормальный человек, который теперь связан судьбой с этой другой машиной. Я этим людям не просто сочувствую, я проживаю их боль. Я знаю каждого лично: я слежу за судьбой Оксаны, я слежу за судьбой Маши, я встречаюсь с Антоном (бывший муж погибшей Тарасовой). Говорю с Рубеном уже как со своим лучшим другом – мы обсуждаем планы, как я приеду в Сочи, и мы выпьем красного вина с Робертом, который надеюсь уже выйдет из больницы…» — поведала телеведущая в ток-шоу «Пусть говорят».