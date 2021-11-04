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Ксения Собчак заявила, что если бы она умерла, то всем бы стало скучно

Ксения Собчак заявила, что если бы она умерла, то всем бы стало скучно
Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своих ощущениях после аварии. Светская львица все еще не пришла в себя от шока, который испытала после аварии в Сочи. Напомним, ДТП унесло жизнь одной из пассажирок. Погибнуть могла и сама телеведущая. По ее словам, все произошло настолько стремительно, что она даже ничего не успела понять. Уже потом, анализируя ситуацию, телезвезда пришла к выводу, что была на волоске от гибели. «Настолько рядом со смертью никогда не стояла. Для меня это самый страшный эпизод в жизни. Я потеряла сознание, очнулась от гула в ушах, везде подушки безопасности, пахнет дымом с металлом. Ты сидишь, у тебя раскалывается голова, все плывет, будто тебя контузили», — призналась 39-летняя Собчак в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Ксения Собчак Весь последующий хейт, который свалился на нее из-за этой ситуации, Ксения перенесла стойко, хотя не ожидала такой реакции. Ее винят за то, что она не совершала и осуждают — при этом она лично занимается делами пострадавших и помогает им всем, чем может. «Если бы я погибла в недавней аварии, всем бы точно стало скучнее жить. Думаю, что хейтеры по мне скучают, но у меня сильный ангел-хранитель», — заявляет телезвезда. В студии шоу «Пусть говорят» она также вспомнила первые ощущения от аварии. Когда сработали подушки безопасности, Ксения несколько секунд не могла прийти в себя, а когда очнулась, то испугалась, что машина может взорваться. «Первая мысль: все ли живы рядом со мной? Вторая: что произошло? Третья: я спросила про скорую. Четвертая: нам надо срочно уйти из машины, она может взорваться», — вспоминает Собчак. У нее есть и травмы. Например, звезде все еще приходится ходить в специальном шейном воротнике, который она снимает на публике. Ксения Анатольевна не может носить высокие каблуки из-за сотрясения мозга, а также до сих пор вынуждена посещать врача. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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