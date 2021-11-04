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Ксения Собчак жестко высказалась о карантине

Ксения Собчак жестко высказалась о карантине
Ведущая и журналистка Ксения Собчак покинула Россию. В России продолжаются нерабочие дни, во время которых не работают торговые центры, рестораны, запрещены общественные мероприятия. Но большое количество организаций продолжают работать, а люди совсем не хотят сидеть дома. Ксения Собчак с таким режимом не согласна, поэтому приняла решение уехать из страны. «Сидеть на карантине я решительно не хочу. Я привилась, причем давно. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Бероева, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет? Ну, и потом, я человек крайне рациональный и не понимаю, почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны и спортзалы представляют угрозу, а метро — нет. Это как? Закрывать либо всё, либо ничего. Поэтому улетаю туда, где карантина решительно нет», — написала телеведущая в своем блоге в Инстаграм.
Ксения Собчак Куда именно летит, Собчак пока не сообщила, предложив подписчикам угадать этот момент. Варианты люди преположили самые разнообразные — от Белоруссии до Мальдив. Отдельного внимания заслуживает наряд Ксении, который она выбрала для явно длительного перелета. Кирпичный трикотажный костюм, белые носки, меховые шлепки с массивными бляшками, шапка в тон костюму, серая накидка и шарф, который очень удачно сочетает все эти тона — очень ярко и довольно смело. Явно «лук» от стилиста!
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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