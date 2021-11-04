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КВНщик Степан Киселев умер от удара током

КВНщик Степан Киселев умер от удара током
Прощание пройдет 2 ноября в городе Вышний Волочек«Не стало нашего замечательного друга, товарища и очень хорошего человека — Степана Сергеевича Киселева. Он был добрым, отзывчивым и очень много привнес, дал знания многим начинающим КВНщикам Твери и Тверской области. За его плечами большая работа, которую никто никогда не забудет и будет нести память о Степане еще очень много лет!» — такой некролог появился в группе Официальной лиги КВН «Верхневолжье».Несчастный случай произошел в субботу. Как выяснили журналисты, Степан Киселев умер из-за удара током. Родные юмористы уже сообщили, что прощание пройдет 2 ноября в городе Вышний Волочек.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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