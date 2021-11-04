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Лариса Долина тоже решила отметить Хэллоуин и предстала в образе ведьмы

Лариса Долина тоже решила отметить Хэллоуин и предстала в образе ведьмы
66-летняя певица Лариса Долина тоже решила повеселиться на Хэллоуине, выбрав костюм ведьмы, который ей очень подошел. Российские звезды не упустили возможности с размахом отметить Хэллоуин и примерить на себя близкие им сказочные образы. Многие при этом почему-то традиционно выбрали всевозможных темных персонажей. Хотя когда еще можно пошалить и показать свою внутреннюю чертовщинку, как не в предназначенный специально для этого праздник Всех святых? За это он и полюбился россиянам. Лариса Долина, к примеру, предстала в образе то ли ведьмы, то ли колдуньи со всеми сопутствующими атрибутами: метлой и черным котом в таинственном свете.
Лариса Долина «Хоть это и не совсем наш праздник, всё же, Хэллоуин- это весело!🎃👹👺😈! Это повод просто ещё раз посмотреть всякие ужастики, я люблю их просматривать время от времени, повод детишек сладостями угостить, да и просто в воскресенье, учитывая, что погода располагает, прогуляться где-нибудь в парке! Желаю вам провести этот день в хорошей компании и вдоволь развлечься!» — подписала свое преображение Лариса Долина в Instagram. Поклонники тут же отреагировали восторженными комментариями, отметив, что образ черной чародейки чрезвычайно идет народной артистке. Теперь же, когда кардинально похудела, она стала не просто ведьмочкой, а очаровательной молодой колдуньей, способной свести с ума. «Классная какая Лора!! Образ🔥😍», «Вы выглядите потрясающе!!👏👏👏», «Лариса Александровна! Спасибо за пожелания и настроение! Вы во всех образах🔥. Позитива Вам! ❤️», «Вам идёт образ ведьмочки (в хорошем смысле, разумеется)😍🔥🧙🏼‍♀️🧹👑»— пишут под снимком.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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