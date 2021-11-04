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Лариса Гузеева призналась, что стала страшной после КОВИД 19

Лариса Гузеева призналась, что стала страшной после КОВИД 19
Ведущая Лариса Гузеева рассказала о своем самочувствии после болезни. 62-летняя артистка до сих пор не может прийти в себя после болезни. По словам актрисы, она еще слишком слаба, да и внешний вид оставляет желать лучшего. «Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу... Всем здоровья, берегите себя!» — сообщила звезда в личном блоге. Как отмечала Лариса Андреевна, коронавирусная инфекция сильно изменила ее жизнь. «Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — делилась эмоциями актриса.
Лариса Гузеева Напомним, в Коммунарке Лариса Андреевна пробыла три недели. Врачи ставили неутешительные прогнозы, так как состояние артистки все время ухудшалось. Сначала у нее возникли проблемы с дыханием, потом — с почками. А в начале октября Гузеевой и вовсе надели кислородную маску. При этом ведущая выходила на связь и просила публику не беспокоить ее бестактными вопросами. «Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Просьба ко всем! Не звоните мне и моей семье. Очень прошу! Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — отмечала Гузеева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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