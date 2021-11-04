Леди Гага снялась в эротической фотосессии без лифчика и трусов

Вадим Карасев

35-летняя Леди Гага приняла участие в откровенной фотосессии, снявшись совершенно обнаженной для британской и итальянской версий журнала Vogue.

На пикантном снимке, опубликованном на странице Леди Гага в инстаграме, певица позирует без лифчика и трусов, показывая свои сочные формы.

При этом звезда прикрыла оголенную грудь руками, демонстрируя свои выдающиеся ягодицы.

Поклонники поп-исполнительницы пришли в восторг от откровенной обложки Vogue, на которой появился их кумир.

Ранее Леди Гага снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper Magazine. Певица продемонстрировала свой голый зад.

Для пикантной фотосессии Леди Гага пришлось полностью раздеться. На одном из снимков певица и актриса запечатлена без нижнего белья в образе киборга.

Как писал NEWSTES, ранее Леди Гага расплакалась, рассказывая об издевательствах продюсера.