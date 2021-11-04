Лена Катина рассказала о проблемах со здоровьем после участия в шоу

Певица Лена Катина призналась, что перешла грань своих возможностей. Артистка стала участницей шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Экс-солистка группы «Тату» призналась, что из-за экстремального проекта у нее возникли проблемы с ментальным здоровьем. 37-летняя Катина не сразу согласилась на участие в шоу — певица долго думала, стоит ли идти на проект, где на каждом шагу поджидает опасность. «Если честно, очень боялась и переживала. Но мне было интересно испытать себя, хотя я раньше всегда отказывалась от похожих передач. Это были действительно жесткие условия и большая сложная съемка. Было тяжело!» — подчеркнула исполнительница.Лена Катина Экстремальный проект помог бывшей участнице «Тату» перебороть свои страхи. Правда, потом Лена столкнулась с проблемами со здоровьем. «Я абсолютно вышла из зоны своего комфорта и буквально улетела в космос. На этом проекте я поняла, где мой лимит. По-моему, важно понимать, на что ты способен, а на что нет. Я для себя поняла, от чего получаю удовольствие, а что мне категорически не нравится. Например, мне было классно ходить по канату, это был адреналин. А вот испытание в аквариуме — это была планка и грань, за которую я не готова переступать. Если честно, то после шоу у меня начались панические атаки. И первое, что я сделала, когда вернулась, побежала к психологу их прорабатывать», — разоткровенничалась артистка ok-magazine.ru. Зато в шоу «Звезды в Африке» Катина обзавелась новыми знакомствами. Певица сдружилась практически со всеми участниками программы. «Я очень хорошо схожусь с людьми, с любым могу найти общий язык. Я достаточно легкий человек в общении. Мне со всеми было приятно общаться. Вот чему я действительно благодарна в этом шоу, так это тому, что имела возможность познакомиться с новыми интересными, талантливыми и классными людьми. Получила огромное удовольствие от общения, несмотря на все сложности пребывания там», — заключила Лена.