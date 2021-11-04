Леонардо ДиКаприо встретился с принцем Чарльзом в рамках конференции ООН по изменению климата

Вадим Карасев

46-летний Леонардо ДиКаприо является не только популярным актером, но и известным экоактивистом. Поэтому неудивительно, что пропустить 26-ю конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), которая сейчас проходит в Глазго, он просто не мог. В Шотландию Леонардо прибыл несколько дней назад, ну а вчера он встретился с принцем Чарльзом.





Леонардо ДиКаприо и принц Чарльз

Вдвоем они посетили выставку дизайнера Стеллы Маккартни "Будущее моды", которая открылась в художественной галерее Келвингроув. Известно, что Стелла также всерьез принимает экологические проблемы и давно призывает уделять больше внимания заботе об окружающей среде. Она была одной из первых, кто отказался от использования натуральной кожи и меха животных при создании коллекций.





Леонардо ДиКаприо, принц Чарльз и Стелла Маккартни





Леонардо ДиКаприо, принц Чарльз и Стелла Маккартни

Все трое обсудили вопросы, стоящие на повестке конференции, и поделились своими взглядами на решение климатических проблем. Накануне ДиКаприо также опубликовал свое обращение к мировым лидерам и призвал их спасти человечество.

Призываю лидеров на конференции COP26 действовать решительно по вопросу климата, защитить наше будущее и спасти человечество. Пришло время для солидарности и действий,

— написал актер в своем твиттере.

Принц Чарльз также неоднократно публично делился своими тревогами по поводу экологической ситуации в мире.

Не хочу, чтобы внуки упрекали меня в бездействии в отношении защиты окружающей среды,

— говорил как-то наследник британского престола.





Принц Чарльз не единственный член королевской семьи, кто принял участие в мероприятиях конференции. Так, с обращением к участникам выступила королева Елизавета II (присутствовать лично она не смогла, так как врачи сейчас рекомендовали ей отдых и покой), а Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили одну из встреч мировых лидеров в рамках конференции.

Надя Бесчетникова