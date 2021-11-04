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Лукашенко поздравил крымчан с Днём народного единства

Лукашенко поздравил крымчан с Днём народного единства

19:31  Автор: Александр Мащенко



Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил крымчан с государственным праздником России — Днём народного единства и выразил желание побывать на полуострове. Это произошло в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.

Заседание Государственного совета проходит в видеоформате, Президент России Владимир Путин принимает в нём участие, находясь в Севастополе.

«Хотел бы попросить моего доброго друга, коллегу Владимира Владимировича, если у вас будет возможность, через руководство Крыма передать самые тёплые поздравления от белорусов крымчанам, пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», — сказал Лукашенко.

Почему президент России отметил День народного единства в Севастополе


До сих пор Белоруссия официально не признавала российский статус Крыма и Севастополя.

В заключение заседания Александр Лукашенко наполовину в штуку, наполовину всерьёз пожаловался членам Государственного совета на то, что Владимир Путин не пригласил его с собой в Крым, и выразил желание обязательно побывать на полуострове вместе с президентом России.


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4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством сельского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.



#Крым #Белоруссия #международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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