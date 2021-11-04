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Лунный день сегодня 4 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 4 ноября 2021 года

Переменчивая энергетика Луны может нарушить планы, поэтому так важно знать о ее настроении заранее. Астрологи расскажут о том, как пройдет этот четверг и какие действия помогут привлечь удачу.


Луна находится в четвертой фазе, и энергетика этого дня будет довольно пассивной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют запастись терпением, чтобы не торопиться и не допустить промахов. В этот четверг необходимо мыслить позитивно, чтобы не оказаться во власти негативных мыслей.

Фаза Луны: 29 лунный день. Убывающая Луна переходит в созвездие Скорпиона. В четверг астрологи рекомендуют не рисковать здоровьем и самочувствием, отказаться от энергозатратных дел и как можно больше времени провести за любимыми занятиями. Хорошее настроение будет залогом отличного самочувствия.

Магнитные бури 4 ноября: солнечная активность выше нормы, и метеорологи прогнозируют небольшое геомагнитное возмущение на этот четверг.

Что принесет удачу сегодня


неспешность;
дружелюбие;
творчество;
завершение текущей работы;
отдых;
духовные практики.

Что отпугнет успех в этот день


ссоры;
грусть;
финансовые операции;
переутомление;
спонтанность.

Домашние дела по лунному календарю

Четверг — не время для активных дел по дому. В эти сутки астрологи рекомендуют больше отдыхать и заниматься любимыми делами. 4 ноября нет смысла перегружать себя, поэтому не стоит собирать гостей и стремиться к людные места. Лучше остаться дома и заняться творчеством: порисовать для снятия стресса, заняться подготовкой к новому году и выбрать новый декор, продумать меню на праздники и определиться с подарками.

Что надеть в этот четверг

В четверг астрологи рекомендуют остановить выбор на классической одежде приглушенных тонов. Насыщенные синие и зеленые цвета помогут сосредоточиться на делах, а коричневые и бежевые тона уберегут от стрессовых ситуаций. Яркие акценты будут уместны для тех, кто занимается творчеством. Украшения этого дня — изделия из серебра и металла, а в качестве камней-оберегов стоит рассмотреть циркон, аквамарин, берилл.


Любовь и общение 4 ноября

В этот четверг астрологи рекомендуют провести время в спокойном режиме, не выясняя отношений и не давая пустых обещаний. Сутки предназначены для нравственного очищения, освобождения от пустых надежд и планирования, поэтому пары могут поговорить о будущем, найти новые точки соприкосновения или заняться любимым хобби. Поиски любви в этот день могут завершиться разочарованием, и одиноким сердцам стоит внимательно отнестись к выбору избранников, чтобы не попасть во власть токсичных отношений.

Финансы и работа в 29 лунный день

В четверг стоит отложить дела, которые отнимают много времени и сил, не начинать ничего нового и распоряжаться деньгами максимально осторожно. В эти сутки лучше всего продвигается работа над заверением текущих проектов, разрешения старых вопросов и творческие поиски. Планированию также можно уделить время, чтобы во время роста Луны без промедления приниматься за работу и не упускать новых возможностей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В период, когда Луна находится в последней фазе убывания, настроение может меняться не в лучшую сторону, поэтому астрологи рекомендуют искать источники позитива. Грустные мысли будут источником негатива и навлекут проблемы, а значит, с ними нужно бороться. Дискомфорт в этот четверг может принести геомагнитное возмущение, справиться с которым будет проще благодаря советам народной медицины.

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По материалам: dailyhoro.ru

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