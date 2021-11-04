Максим Виторган сыграл тайную свадьбу с 30-летней возлюбленной, сообщают СМИ

49-летний актер Максим Виторган тайно женился на 30-летней актрисе Нино Нинидзе. Это решили уточнить журналисты в эфире программы на НТВ. В СМИ не первый месяц муссируются слухи о том, что Максим Виторган обручился с Нино Нинидзе. На канале НТВ журналисты решили уточнить, действительно ли Виторган женился на молодой избраннице. Как рассказали в программе «Ты не поверишь!», Максим и Нино появляются на публике без обручальных колец, чтобы не привлекать внимания и избежать огласки. На днях актеры вместе побывали на одной из кинопремьер сезона. После завершения демонстрации фильма журналисты решили выяснить у звездной пары подробности их отношений. Однако, вместо ответа на вопрос Виторган начал рассказывать забавные истории из своих многочисленных поездок.Максим Виторган и Нино Нинидзе Тогда журналист решил расспросить Нино: «Недавно у вас был концерт потрясающий». Нинидзе, как оказалось, узнала журналиста и отметила, что они уже встречались раньше. Репортер не растерялся и пошутил: «Видите, мы с вами практически подружились!». Реакция Виторгана была неожиданной. «Да вы уже практически поженились, ребят! Все, хватит, спасибо, пошли», — заявил артист и увел свою возлюбленную прочь. «Виторган тайно женился на Нинидзе. Но якобы влюбленные это скрывают, потому и не носят обручальных колец», — говорится в репортаже программы «Ты не поверишь!».