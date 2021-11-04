Мама Ольги Бузовой вступилась за нее

Мать ведущей и певицы Ольги Бузовой высказалась о скандале во МХАТе. Сегодня артистка должна была выйти на сцену МХАТ им. Горького. Однако в минувшие выходные культурное учреждение отменило спектакль «Чудесный грузин». Сообщалось, что билеты на постановку совсем не продавались. Ольга Бузова опровергла информацию о том, что зрители не захотели смотреть спектакль с ее участием. В качестве доказательств 35-летняя звезда даже опубликовала скрин, на котором видно — все билеты раскуплены. «Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, как были на спектакле «Чудесный грузин». Владимир Абрамович!» — написала артистка в личном блоге. За теледиву вступилась и ее мама. По мнению Ирины Александровны, руководство МХАТа повело себя некорректно. «А что, в театрах можно нарушать договорные обязательства? Они работают не в правовом поле Трудового кодекса? Сочувствую всем участникам постановки, которые оказались невольными заложниками подковерных интриг», — возмутилась родительница Ольги.Ольга Бузова Женщина добавила, что от решения театра в первую очередь пострадала публика. «Договор — это прежде всего отношения! Раньше было понятие: дело чести — держать слово. Очевидно, что это было раньше… На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена — плевок в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!» — подчеркнула Ирина Александровна. Неизвестно, выплатили ли Ольге зарплату во МХАТе и неустойки за перенос постановки... Мама артистки надеется, что новый гендиректор культурного учреждения Владимир Кехман все же извинится перед ее дочерью. «Естественно, я видела постановку. Не в моих правилах обсуждать то, что сама не читала или не видела. Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль «певички Шанталь». Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой», — заключила женщина.