Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына

О романах рэпера Тимати ходят легенды, которые прокомментировала его мама. Артист в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с мамой и семилетней дочкой Алисой. На курорте с рэпером проводит время и его новая возлюбленная – 19-летняя Саша Дони. Артист уже не скрывает, что его с белокурой красоткой связывают романтические отношения, а вот поклонники исполнителя не спешат радоваться за него и недоумевают, почему он развлекается с моделью на глазах у дочери. С этим вопросом негодующая общественность обратилась с Симоне Юнусовой, которая занимается воспитанием девочки. «Как вы объясняете Алисе постоянную смену женщин у ее папы?» — поинтересовались у мамы рэпера.Тимати с дочкой Однако смутить родительницу Тимати не так просто, она уже не в первый раз сталкивается с хейтом и недовольством подписчиков. Симона не стала отмалчиваться и заявила, что ее внучке есть чем заняться, поэтому личная жизнь отца ее мало интересует. Но общественность такой ответ не успокоил и Юнусову продолжили упрекать в безответственности. «Я думала вы мудрая женщина. Ну как так-то, как можно позволять такое? У Алисы перед глазами постоянно меняющиеся женщины, зачем ей знакомиться с каждой? Ну куда вы смотрите?» — бушевали фолловеры в Инстаграме. В итоге мама артиста дала волю чувствам и шокировала всех признанием о любовницах сына. Симона объявила, что у певца куда больше пассий, чем это кажется со стороны, и Саша Дони не единственное его увлечение. «С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более ста!» — отрезала родительница рэпера.