Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына

Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына
О романах рэпера Тимати ходят легенды, которые прокомментировала его мама. Артист в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с мамой и семилетней дочкой Алисой. На курорте с рэпером проводит время и его новая возлюбленная – 19-летняя Саша Дони. Артист уже не скрывает, что его с белокурой красоткой связывают романтические отношения, а вот поклонники исполнителя не спешат радоваться за него и недоумевают, почему он развлекается с моделью на глазах у дочери. С этим вопросом негодующая общественность обратилась с Симоне Юнусовой, которая занимается воспитанием девочки. «Как вы объясняете Алисе постоянную смену женщин у ее папы?» — поинтересовались у мамы рэпера.
Тимати с дочкой Однако смутить родительницу Тимати не так просто, она уже не в первый раз сталкивается с хейтом и недовольством подписчиков. Симона не стала отмалчиваться и заявила, что ее внучке есть чем заняться, поэтому личная жизнь отца ее мало интересует. Но общественность такой ответ не успокоил и Юнусову продолжили упрекать в безответственности. «Я думала вы мудрая женщина. Ну как так-то, как можно позволять такое? У Алисы перед глазами постоянно меняющиеся женщины, зачем ей знакомиться с каждой? Ну куда вы смотрите?» — бушевали фолловеры в Инстаграме. В итоге мама артиста дала волю чувствам и шокировала всех признанием о любовницах сына. Симона объявила, что у певца куда больше пассий, чем это кажется со стороны, и Саша Дони не единственное его увлечение. «С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более ста!» — отрезала родительница рэпера.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного единства
Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее время
6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее
Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки
Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки
7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень далек
7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень
Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей удавалось
Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей
Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше, чем международные соглашения
Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше,
Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз
Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз
Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына
Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина

Еще по теме

Свекровь Алены Шишковой назвала ее дочерью и показала милое и смешное фото
Тимати воссоединился с бывшей женой
Мама Тимати рассказала, как относится к Анастасии Решетовой и Алене Шишковой
Наехала на подписчиков: мать Тимати жестко ответила, почему не публикует фото внука Ратмира