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МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой

МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой
Знаменитость решила прокомментировать решение нового гендиректора культурного учрежденияМосковский художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького отменил запланированную на 2 ноября постановку с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.Это решение принял новый генеральный директор театра Владимир Кехман. Причиной отмены спектакля стала плохая продажа билетов в период карантинных ограничений. Театр отметил, что постановка не снимается из репертуара, а пока переносится на неопределенный срок.Бузова в своем блоге решила прокомментировать данное решение культурного учреждения. «Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки как были на спектакле с моим участием» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила знаменитость.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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