Минтранс Белоруссии сообщил о приостановке полетов Ан-12 до окончания расследования крушения

Министерство транспорта и коммуникаций республики Беларусь сообщило о приостановке коммерческой эксплуатации самолетов АН-12 до получения результатов расследования крушения, которое произошло 3 ноября под Иркутском. В состав Межгосударственного авиационного комитета включены представители Департамента по авиации республики.

«Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч. На борту воздушного судна груз отсутствовал», — отметили в министерстве.

Крушение Ан-12 произошло вечером 3 ноября 2021 года. Транспортный самолет упал в районе села Пивовариха. Подробнее о происшествии — читайте в сюжете.

На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек

Предыдущая новость по этой теме: