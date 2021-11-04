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Младшая дочка Веры Брежневой показала своего папу

Младшая дочка Веры Брежневой показала своего папу
11-летняя дочь певицы Веры Брежневой поделилась редким фото с отцом Михаилом Киперманом, первым официальным мужем артистки. Вера Брежнева является матерью двух прекрасных дочерей: Сони и Сары. Старшая наследница артистки, рожденная от Виталия Войченко, уже взрослая – в этом году она отметила 20-летие – и давно переехала в США, где строит карьеру модели и актрисы. Сейчас девушка учится в престижном калифорнийском колледже, а вот ее младшая сестра Сара живет в Москве вместе с мамой и Константином Меладзе. Как известно, отцом девочки является первый официальный супруг Брежневой – украинский бизнесмен Михаил Киперман. Их брак с певицей продлился всего шесть лет, но предприниматель после развода не перестал общаться с дочерью и до сих пор поддерживает с ней прекрасные отношения. Сара наглядно это продемонстрировала, опубликовав в Instagram милое фото с отцом.
Михаил Киперман с дочерью Соней Можно заметить, что дочь Брежневой сильно повзрослела за последнее время и уже не кажется той малышкой, которой была всего пару лет назад. Фигурой звездная наследница явно пошла в маму, а вот цвет волос унаследовала от папы. Сара также может похвастаться эффектной внешностью, что уже по достоинству оценили профессионалы. Этой зимой певица рассказала, что девочка впервые снялась для глянцевого журнала, так что в ближайшем будущем она имеет все шансы стать профессиональной моделью.
К слову, старшая дочь Брежневой тоже пробовала развиваться в модельном бизнесе, она даже посещала школу моделей и принимала участие в показах дизайнеров. Есть у нее за плечами и съемки в «глянце». Еще Соня несколько раз появлялась в клипах мамы, а живя в США, сыграла эпизодическую роль в популярном сериале «Дневники вампира».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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