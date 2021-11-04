Младший сын Валерии отметил с женой двойной праздник

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин со своей женой Лианой отпраздновали годовщину отношений и день рождения дочки. Молодой бизнесмен Арсений Шульгин счастливо женат на своей возлюбленной Лиане и уже воспитывает дочку Селин. Сыну Валерии приходиться много работать, чтобы обеспечить семью, а его супруга Лиана обеспечивает домашний уют, окружая мужа и дочку вниманием и заботой. Арсений и Лиана стали родителями в первый день 2021 года. На днях их малышке Селин исполнилось 10 месяцев. Маленький юбилей дочки совпал со второй годовщиной начала их отношений. Лиана поделилась милыми семейными кадрами с мужем и дочерью.Арсений и Лиана Шульгины с дочерью Селин «Сегодня нашей малышке Селин 10 месяцев💓💓💓 и 2 года мы с @arseniy_shulgin вместе💞💞💞», — написала Шульгина в Instagram. Отношения между Арсением и Лианой начались только через пять месяцев после знакомства. По словам младшего Шульгина, сначала была просто дружба, которая постепенно переросла в любовь. А дальше их роман начал стремительно набирать обороты. Практически сразу пара стала жить вместе. В августе 2020 года Арсений и Лиана поженились.Арсений Шульгин с дочерью Селин На публикацию откликнулся Иосиф Пригожин и мама Лианы, Вера Волкова. Продюсер выразил свои чувства смайликами в виде сердец. А теща Шульгина написала: «Лапульки❤️😍🔥». Поклонники знаменитой семьи также высказались в комментариях. «Самая красивая, счастливая, семья 😍❤️», «На Арсения похожа 😍», «Маленькая Валерия😍», «Маленькая ксерокопия папы. ☺️🙏🔥», «Представляю, какая же Селин вырастет красивая 😍😍😍»— написали они.