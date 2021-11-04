На белорусском телеканале назвали Собчак "медиатварью, падлой и адской лошадью"
Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире своей авторской передачи обрушился на российскую журналистку Ксению Собчак — он причислил ее к "дну жизни, канализации и плесени человечества", а также сравнил с проституткой.
Азаренок употребил совсем не предназначенные для телеэфира выражения.
"Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая?" — возмутился он.
Ведущий также допустил, что некие высшие силы оберегают Собчак, однако она не платит им благодарностью. Он припомнил недавнее ДТП с участием журналистки, в котором погиб человек.
Как сообщал Ruposters, ранее Азаренок приписал Лукашенко спасение "оплеванной и униженной России", а также предсказал "белорусизацию" РФ.