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На белорусском телеканале назвали Собчак "медиатварью, падлой и адской лошадью"

На белорусском телеканале назвали Собчак "медиатварью, падлой и адской лошадью"

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире своей авторской передачи обрушился на российскую журналистку Ксению Собчак — он причислил ее к "дну жизни, канализации и плесени человечества", а также сравнил с проституткой.

Азаренок употребил совсем не предназначенные для телеэфира выражения.

"Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая?" — возмутился он.

Ведущий также допустил, что некие высшие силы оберегают Собчак, однако она не платит им благодарностью. Он припомнил недавнее ДТП с участием журналистки, в котором погиб человек.

Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм. Но закончишь ты как твой кумир Маркиз де Сад, который собственными испражнениями писал последнее сочинение на стене своей психушки.

Как сообщал Ruposters, ранее Азаренок приписал Лукашенко спасение "оплеванной и униженной России", а также предсказал "белорусизацию" РФ.

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По материалам: uposters.ru

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