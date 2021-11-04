Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек

На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
Продолжение новости:

Минтранс Белоруссии сообщил о приостановке полетов Ан-12 до окончания расследования крушения

Утром 4 ноября состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Обсудили дальнейшие действия, связанные с крушением самолета Ан-12 около Пивоварихи вечером 3 ноября. Установлено, что на борту находилось девять человек: пять членов экипажа авиакомпании «Гродно-Авиа» и четыре сопровождающих груз. Установлены имена двоих сопровождающих: Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович. Найдены тела шести человек.

Андрей Рябоволов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области:
— На месте подготовлены условия для работы следственных органов, развернуты подвижный пункт управления. Ночью было обеспечено освещение зоны. По полученным данным от авиакомпании, на борту находилось 9 человек, в том числе 5 членов экипажа и 4 сопровождающих груз. В ходе проведения поисково-спасательных работ обнаружили погибшими 6 человек. Организована работа горячей линии. Установлены места проживания всех граждан и их родственники. Из 9 человек 4 — граждане РФ, трое — Белоруссии и двое — Украины. Взаимодействие с представителями консульств организовано.

Также 4 ноября в Иркутске прибудут представители Межгосударственной авиационной комиссии для расследования авиакатастрофы. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК. Криминалисты прибывают для осмотра места происшествия.

Губернатор поручил организовать взаимодействие с родственниками, так же разобраться, как будет организована доставка тел погибших. Все следственные действия будут проведены в течение двух дней.

Игорь Кобзев:
— Основное — хотел бы услышать от техкомиссии, что же произошло. Жители обеспокоены, так как аэропорт находится в черте города. Поэтому мы активно включаемся в вопрос о выносе аэропорта за пределы города.

UPD 13:05: Из находившихся на борту, пять человек – это члены экипажа: командир воздушного судна Александр Егоров (Россия), второй пилот Олег Щучко (Украина), бортрадист Александр Чуприненко (Украина), штурман Андрей Сергеев (Беларусь), бортмеханик Юрий Кропалев (Россия). Груз сопровождали инженеры из Республики Беларусь Дмитрий Гармоненко, Максим Карпук.

Предыдущая новость по этой теме:

Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на модной церемонии в Дохе
Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на
Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга
Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового
Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в кальмара»
Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в
Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в $1,25 млрд
Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в
Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart Chain
Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart
Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google
Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за
Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина
Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина
По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело
По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное
На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших
На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших
Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12
Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин
На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда
Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше Бузовой
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше

Еще по теме

На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших
Минтранс Белоруссии сообщил о приостановке полетов Ан-12 до окончания расследования крушения
На борту рухнувшего в Подмосковье самолета находился 71 человек
ВАЖНО: Самолёт Минобороны пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи