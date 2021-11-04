На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек

Минтранс Белоруссии сообщил о приостановке полетов Ан-12 до окончания расследования крушения

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Утром 4 ноября состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Обсудили дальнейшие действия, связанные с крушением самолета Ан-12 около Пивоварихи вечером 3 ноября. Установлено, что на борту находилось девять человек: пять членов экипажа авиакомпании «Гродно-Авиа» и четыре сопровождающих груз. Установлены имена двоих сопровождающих: Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович. Найдены тела шести человек.

Андрей Рябоволов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области:

— На месте подготовлены условия для работы следственных органов, развернуты подвижный пункт управления. Ночью было обеспечено освещение зоны. По полученным данным от авиакомпании, на борту находилось 9 человек, в том числе 5 членов экипажа и 4 сопровождающих груз. В ходе проведения поисково-спасательных работ обнаружили погибшими 6 человек. Организована работа горячей линии. Установлены места проживания всех граждан и их родственники. Из 9 человек 4 — граждане РФ, трое — Белоруссии и двое — Украины. Взаимодействие с представителями консульств организовано.

Также 4 ноября в Иркутске прибудут представители Межгосударственной авиационной комиссии для расследования авиакатастрофы. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК. Криминалисты прибывают для осмотра места происшествия.

Губернатор поручил организовать взаимодействие с родственниками, так же разобраться, как будет организована доставка тел погибших. Все следственные действия будут проведены в течение двух дней.

Игорь Кобзев:

— Основное — хотел бы услышать от техкомиссии, что же произошло. Жители обеспокоены, так как аэропорт находится в черте города. Поэтому мы активно включаемся в вопрос о выносе аэропорта за пределы города.

UPD 13:05: Из находившихся на борту, пять человек – это члены экипажа: командир воздушного судна Александр Егоров (Россия), второй пилот Олег Щучко (Украина), бортрадист Александр Чуприненко (Украина), штурман Андрей Сергеев (Беларусь), бортмеханик Юрий Кропалев (Россия). Груз сопровождали инженеры из Республики Беларусь Дмитрий Гармоненко, Максим Карпук.

Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12

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