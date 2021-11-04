На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших

Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12

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На месте крушения транспортного самолета Ан-12 авиакомпании «Гродно» в Иркутском районе неподалеку от села Пивовариха продолжаются поиски погибших. Как сообщил на оперативном совещании первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов, на месте катастрофы обнаружены четверо погибших и фрагменты тела еще одного человека. Всего на борту находились пятеро членов экипажа и двое сопровождающих.

Андрей Рябоволов:

- Для проведения аварийно-спасательных работ задействована группировка РСЧС области в количестве 110 человек и 27 единиц техники. Главным управлением введен режим чрезвычайно ситуации, работает оперативный штаб, организована работа психологов на телефоне горячей линии.

Для организации поисковых работ в ночное время установлены световые башни.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что к месту крушения прорубают просеку, выставляют оцепление, чтобы создать условия для работы следственных органов.

Глава региона поручил оказать помощь в размещении родственников погибших в гостиницах и организовать встречу.

Поскольку экипаж международный, организовано взаимодействие с МИД и Росавиацией. Завтра в Иркутск прилетают представители авиакомпании «Гродно», которой принадлежит потерпевший крушение самолет.

На месте крушения найден один бортовой самописец.

Транспортный самолет Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19:45 местного времени 3 ноября. Упавшее воздушное судно обнаружили в Иркутском районе неподалеку от села Пивовариха. Все находившиеся на борту погибли. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело.

По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

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