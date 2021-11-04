Настя Ивлеева раскритиковала новую песню бывшего мужа

30-летняя ведущая Настя Ивлеева думала у Элджея больше фантазии. Ивлеева зашла в гости к 31-летней Иде Галич. Подруги возобновили общение. Они делились новостями и переживаниями. Телеведущие в свойственной им манере не стеснялись в выражениях и искренне говорили о своих чувствах. Ида спросила, что Настя думает о песне Элджея (Алексей Узенюк) под названием Soda. 27-летний рэпер был женат на телеведущей, супруги развелись летом 2021 года. Настя говорила, что расставание прошло мирно и бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Однако словами песни она осталась недовольна. «Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает! Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, всё будет в лужах... А там «больше не твой член», «было прикольно»! Чао-какао! Ну добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — возмущенно сказала Настя.Настя Ивлеева Ида поддержала подругу и посмеялась над скупой фантазией исполнителя. Артистки записали это на видео и выложили в блог. Бывшая жена рэпера выгодно разделила с ним имущество. Исполнитель хита «Розовое вино» оставил ведущей шоу «Орел и решка» дом и автомобили. Звезда активно путешествует и снимается в многочисленных шоу. Настя заявила, что уже готова к новым отношениям. Впрочем, в браке она не скрывала своей любви к мужу. «Мы — это отдельная планета! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь куда больше», — говорила телеведущая.