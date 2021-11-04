Наталья Штурм жестко высказалась о Прохоре Шаляпине

Певица Наталья Штурм считает, что артист поступил не по совести. 55-летняя певица резко высказалась о 37-летнем коллеге, который недавно стал вдовцом. Наталья Штурм заявила, что Прохору Шаляпину на руку смерть жены. Шоумен летом женился на канадской миллионерше с российскими корнями. 42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис заразилась коронавирусом и скончалась. У покойной осталось солидное наследство. Известно, что у бизнес-леди была недвижимость в Москве. Речь идет о четырех квартирах, которые достанутся Прохору. Штурм заявила, что Шаляпин должен передать это имущество родителям Дэвис. Она представила подробности ситуации. «Татьяна Дэвис некоторое время назад решила инвестировать в недвижимость России. Но в случае с Таней был нюанс. Она не гражданка России, и чтобы не попадать на большие налоги, ей нужно было провести эту сделку через гражданина России. Она решила довериться Прохору, в которого успела влюбиться. Таня сделала аккредитацию в российский банк под сделку купли-продажи на имя Прохора Шаляпина. Он, в свою очередь, забрал 70 миллионов, предъявив договор купли-продажи в банке», — уточнила артистка.Прохор Шаляпин Исполнительница хита «Школьный роман» заверила, что Дэвис была необходима помощь. По словам певицы, Прохор получил свой процент. Наталья полагает, что отец и мать Татьяны не знали о ее намерениях. Она понимает, что коллега вправе поступить не по совести, а с выгодой для своего кошелька. Наталья ранее подвергла смерть Дэвис сомнению и даже заявила, что трагедия – фейк. «Это была инвестиция Тани Дэвис. Она планировала впоследствии выгодно перепродать квартиры! Никто не ожидал, что, по словам Прохора, женщина скончается. Для меня этот факт так и остается загадкой... Таня рассчитывала на честность Прохора. А он, видимо, рассчитывал на дальнейшую щедрость Тани. Но ее больше нет. А квартиры есть. И они оформлены на него... Тут дело совести», — цитирует Штурм «МК».