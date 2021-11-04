Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях

Жюри не понравилось платье девочки и музыка к выступлениюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, заявила, что ее младшую дочь Надежду засудили на спортивных соревнованиях. Об этом знаменитость рассказала на своей личной странице в Instagram.Навка сообщила, что Надя заняла третье место. «Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы все ничего… Это соревнования, жизнь и т. д. все бывает, нет предела совершенству, скажите вы, и я, конечно, соглашусь…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила фигуристка.Однако Татьяна была ошарашена ответом судьей на вопрос: «За что сняли баллы?». «Платье не понравилось и музыка на их взгляд является пиаром моего нового шоу! На секундочку, платье это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла Олимпийское золото, а музыка — это великая классика!» — заявила спортсменка.Знаменитость сильно переживает за свою дочь, которая постоянно тренируется и мечтает быть великой фигуристкой. «Мой ребенок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берет пример с Олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей?» — заключила жена Пескова.