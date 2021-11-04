Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Не прогадали: звездные брюнетки, которые родились блондинками

Не прогадали: звездные брюнетки, которые родились блондинками
Анжелину Джоли покрасили в 5 лет, а Ева Грин считает, что темный цвет делает лицо ярчеПоклонники привыкли видеть этих актрис и певиц с темными волосами, и они так органично с ними смотрятся, что сложно себе представить их с другим цветом. WomanHit.ru решил вспомнить природных блондинок, которые отдали предпочтение темному оттенку.Анджелина Джоли появилась на свет с русыми волосами, но ее мать решила, что малышке больше подойдет темно-коричневый, и когда девочке исполнилось 5 лет, Маршелин Бертран перекрасила ее. Чтобы понять, как актриса выглядела бы с натуральным цветом, можно посмотреть фильм «Прерванная жизнь» — там ее волосы выглядят максимально приближенно к исходному варианту. В одно из интервью Джоли говорила: «Мой натуральный цвет — темный блонд. Но когда мне было 4 или 5, моя мама перекрасила меня в темно-коричневый, и сохраняла его таким. И я к нему привыкла».Дита фон Тиз, королева бурлеска с белоснежной кожей и иссиня-черными волосами, на самом деле блондинка. Звезда решила поменять имидж в 22 года и покрасила волосы в черный цвет. Вот уже 27 лет Дита не меняет своего оттенка. Стилисты считают, что дива сделала правильный шаг, так как с природным цветом она выглядила блеклой.
Оливия Уайлд не просто так перекрасила свой родной пшеничный цвет. Актриса в одном из интервью признавалась, что со светлым оттенком чувствовала себя некомфортно, а каштановый цвет считает намного красивее. Звезде не давали яркие роли, пока она была блондинкой, и темный оттенок волос открыл перед ней массу возможностей.
Дакота Джонсон стала известной после трилогии «50 оттенков серого». Она бы, может, и осталась до сих пор натуральной блондинкой, но режиссер Сэм Тэйлор-Джонсон настоял на каштановом цвете. С того времени Дакота ни разу не возвращалась к родному оттенку — быть брюнеткой ей пришлось по душе.
Ева Гринперекрасилась в жгучую брюнетку еще в 14 лет, так как сама решила, что этот цвет подчеркнет ее красоту. Посмотреть на актрису со светлыми волосами можно только в фильме «Мрачные тени». В одном из своих интервью Ева сказала: «Люблю быть брюнеткой — темный цвет делает ярче лицо».
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Лунный день сегодня 4 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 4 ноября 2021 года
Юлианна Караулова призналась, что стареть в России тяжело
Юлианна Караулова призналась, что стареть в России тяжело
Ксения Собчак жестко высказалась о карантине
Ксения Собчак жестко высказалась о карантине
Настя Ивлеева раскритиковала новую песню бывшего мужа
Настя Ивлеева раскритиковала новую песню бывшего мужа
Владимир Вдовиченков хочет отсудить у туроператора больше миллиона
Владимир Вдовиченков хочет отсудить у туроператора больше миллиона
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает детей
Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает детей
Леонардо ДиКаприо встретился с принцем Чарльзом в рамках конференции ООН по изменению климата
Леонардо ДиКаприо встретился с принцем Чарльзом в рамках конференции
Расставание Гагариной с мужем: «Они нарушили закон иерархии»
Расставание Гагариной с мужем: «Они нарушили закон иерархии»
КВНщик Степан Киселев умер от удара током
КВНщик Степан Киселев умер от удара током
Звезда «Доктора Хауса» признался в своей нетрадиционной ориентации
Звезда «Доктора Хауса» признался в своей нетрадиционной ориентации
Алена Яковлева рассказала о домогательствах режиссера и чиновника
Алена Яковлева рассказала о домогательствах режиссера и чиновника

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше Бузовой
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше

Еще по теме

Ольга Бузова стала шатенкой после расставания с Дмитрием Тарасовым
Внешний вид Анджелины Джоли всерьез обеспокоил ее поклонников (ФОТО)
Анджелина Джоли сделала неожиданное признание
Известная украинская телеведущая кардинально изменила имидж (ФОТО)