Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше, чем международные соглашения

Конечно, сам факт наличия правил и их соблюдение в военное время, когда дело касается врага, является несколько странным. Но во все времена солдаты устанавливали собственные правила относительно противника, так сказать негласные, никем не прописанные и неутвержденные. ВОВ не стала исключением. При этом данный своеобразный кодекс чести соблюдался зачастую намного лучше, чем любые международные официальные соглашения.Соблюдаемые всеми правилаОдним из ключевых правил любой войны, в том числе и Второй мировой, заключается в том, чтобы не мешать похоронным командам выполнять свою работу. После окончания боя, когда наступает затишье, на поле, где этот бой и проходил, выходят люди за павшими. В этот момент никто не открывает огонь. Данный факт описан К. Симоновым в его воспоминаниях и не раз подтверждался теми, кто был непосредственным участником военных действий.Причины этому очевидны. Каждый из присутствующих отчетливо понимал, что и он сам не застрахован от смерти, которая может прийти в любую секунду. К тому же трупы постепенно разлагаются, и перспектива находиться в подобном месте, мягко скажем, мрачная. В санитаров, которые подбирали с места сражения раненых, тоже стрелять было не принято. Естественно уже после боя.В водоносов по негласному военному закону тоже не стреляли. Подобные ситуации происходили в местах «позиционных боев», на уже устоявшихся фронтовых участках. Многие воспринимали бойца армии противника, засевшего в окопе напротив, почти как товарища по несчастью, у которого абсолютно не было желания лишаться жизни. В связи с этим, бойцов, выполнявших хозработы, старались не трогать. Все понимали, что вскоре и кому-то из них тоже придется в обязательном порядке пойти по воду.Некоторые очевидцы говорили, что когда офицер приказывал стрелять в водоноса, солдат конечно стрелял, но так, чтобы пули мимо пролетели, не зацепив мишень. Но была другая тактика. Чтобы одержать над противником победу, доступ к воде перекрывался и того брали измором.Иногда случались и ситуации в некотором смысле даже комичные. Ткаченко в своих воспоминаниях в книге под названием «Взвод, приготовиться к атаке!» описывает одну из интереснейших ситуаций. Дело было в Венгрии. Позиции немцев и наших расположились вблизи винных погребов и виноградников (вдоль них). В короткое время бойцы двух армий смогли между собой, так сказать, договориться. Солдаты РККА ходят брать вино до двенадцати часов ночи, а потом за вином идут немцы. В ночное время на позициях была абсолютная тишина, только снег скрипел под ногами тех, кто шел в погреб.Если человек вышел из своего окопа по нужде, в него тоже стрелять было не принято. Солдаты руководствовались элементарным принципом, где-то даже суеверием: нарушишь правило – сам окажешься в такой же ситуации или твой товарищ, потому что именно в эту секунду пуля может настигнуть любого. Конечно же, никто не желал превращать окоп в сортир, ведь там и так не сладко жилось.Описанные правила были общими для всех, кто участвовал в войне. Кроме них существовали еще и другие правила, и тоже негласные, неписанные – для каждого отдельного рода войск.1. СнайперыНа всех войнах у снайперов репутация отдельная, где-то своеобразная. Свои к ним относятся с уважением и даже с долей зависти. Противники же ненавидят всем сердцем. Их и в плен берут в исключительном случае – сразу расстрел и дело с концом. В чем-то виной такого поведения были внутренние снайперские правила.Как и остальные бойцы, снайперы старались следовать принципу не стрелять в солдата, вышедшего из укрытия, чтобы справить нужду. Только в данном случае гуманизм был на втором плане. Просто у них задача была другая. Им не интересны были рядовые солдаты. Убивая их, они бы выдали собственную позицию, а это плохо. Целью снайперов были офицеры. По санитарам и медицинским сестрам тоже не стреляли.Нередко снайперы старались не убивать свою жертву, а только серьезно ее ранить. Но и этой ситуации делалось это явно не из благих побуждений. Всему виной военный цинизм – раненый боец создает противнику намного больше неудобств, чем тот, кто уже мертв.2. ЛетчикиЛетные войска и тогда были, и сейчас остаются элитными. Отношение к противнику у них тоже было особенным, нехарактерным для остальных. Оно выходило за стандартные рамки ожесточения, причем, с обеих сторон. Иногда между асами немецкой и советской армий появлялось соперничество сродни спортивному. И здесь, кроме всего прочего, было еще и уважение к сопернику, который по сути в военных условиях являлся врагом. Некоторые высказывают предположение, что корни данного отношения уходят к Первой мировой. Тогда летчиков было мало, и они были лично знакомы один с другим.Одно из ключевых правил летчиков – не стрелять по противнику, если ему пришлось прыгать с самолета с парашютом. Причины для этого были неоднозначны. Прежде всего, если он спрыгнул над территорией, занятой нашими, то его в любом случае возьмут в плен, а значит он сможет предоставить ценную для нас информацию. Плюс ко всему, воздушный бой всегда горяч и время добивать и так пострадавшего противника есть не всегда. Ну и о великодушии по отношению к проигравшему тоже забывать нельзя.Хотя с последним не всегда было все гладко. Широко известен тот факт, что А. Покрышкин начал лично расстреливать немцев, пытающихся спастись при помощи парашюта после того, как его ведомого точно так же расстреляли.3. МорякиНа море немало правил, но одним из основных выступает спасение оказавшегося за бортом человека. В военное время такая позиция не совпадает с ключевым смыслом самих военных действий – уничтожение судна врага и, соответственно, команды.Несмотря на это, всем, кто после гибели корабля противника, оказались в воде, победители по обычаю стараются помочь.Конечно, так делали не всегда и не все, но в истории подобное явление описывалось и не раз, и это относится к периоду Второй мировой войны. Например, капитан Хартенштайн немецкой подводной лодки старался спасти людей, пассажиров судна Великобритании «Лакония», которое и уничтожил. Естественно, те, кого удалось спасти, сразу же берутся в плен.Что касается поступка, совершенного Хартенштайном, то он идет вразрез со всеми инструкциями. Согласно им, спасать нужно лишь капитана погибшего судна и офицеров старшего ранга.Второе правило, являющееся негласным – морякам, попавшим в плен, оставлять их тельняшки. Этот предмет является символом морского братства и принадлежности к нему. И даже если моряки относятся к разным лагерям, являются противниками на войне, они просто обязаны относиться друг к другу с уважением.И официальных, и негласных правил на войне много. Но соблюдаются они не всегда и не всеми. Когда вокруг мясорубка и только что стоявший рядом товарищ лежит мертвый, а неподалеку у кого-то оторвало осколком мины ногу или руку, то здесь уж не до правил. О них нередко попросту забывают.