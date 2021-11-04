Некрасивые красавицы: актрисы, которые попали в кино с нестандартной внешностью

Шарлотта Генсбур стала музой Ларса фон Триера, а Хилари Суэнк получила два «Оскара»Этих женщин природа одарила талантом, обаянием, но идеальными внешними данными не наделила, что не помещало актрисам и певицам быть одними из самых востребованных и высокооплачиваемых в Голливуде. Как раз нестандартные черты лица стали их визитной карточкой. Мы решили вспомнить таких необычных красавиц.в своих интервью часто говорит о том, что ее главная неудача — это внешность. Но ее своеобразные черты лица врезаются в память зрителя. Именно они и несомненный талант помогли ей стать музой Ларса фон Триера и лицом известных модных Домов. Сама Шарлотта в последнее время начала переживать из-за возрастных изменений и высказалась о своей внешности в интервью: «Раньше я считала, что от наступления старости страдают только красавицы и красавцы, но уверяю вас — даже люди с такой банальной внешностью, как у меня, хотя я и не считаю себя безобразной, тоже страдают!»одни считают лишенной утонченности, а другие — очень сексуальной. Она стала обладательницей двух статуэток «Оскар» за роли в фильмах «Парни не плачут», где актриса сыграла трансгендера, и «Малышка на миллион», где Хилари воплотила образ женщины-боксера. Девушка иронизирует, что большой успех ей принесли героини, лишенные женственности. Тяжелая крупная нижняя челюсть звезды и угловатые черты лица стали ее отличительной особенностью. Суэнк говорит, что успеха ей помогают достичь работоспособность, уверенность в себе и сила характера.после роли журналистки Кэри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» стала иконой стиля для целого поколения. Ее обаяние и харизма заставляют восхищаться поклонников. Но не все так благосклонны к Саре. Она часто попадает в рейтинги самых некрасивых актрис, на что отреагировала в одном из интервью: «Я самая несексуальная женщина на свете? Круто! Довольно жестоко. Это расстроило моего мужа, потому что в таком рейтинге должно учитываться и его мнение. Подобное осуждение на основании внешности, признание непригодности — безумие. Но что я могу сделать? Полагаю, всем людям понравиться невозможно». Актриса выступает против пластической хирургии и за естественную красоту и старение.известнейшая певица и актриса, обладательница двух «Оскаров». Еще в школе Барбару недолюбливали и называли некрасивой за ее большой нос и небольшие глаза. Но после фильма «Смешная девчонка» Стрейзанд полюбили поклонники, и со временем она стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Секрет ее успеха в том, что она приняла себя такой, какая есть, и отказалась от всевозможных изменений.одноклассники принимали за мальчика, а многочисленные кастинги на роли в кино заканчивались для юной девушки неудачами, так как ей говорили, что ее несимпатичная внешность не подходит для фильмов. Но это не заставило Вайону остановиться и опустить руки, и наконец ее заметили. Теперь ее считают восхитительной голливудской брюнеткой, а картины с ее участием стали кинохитами своего времени.