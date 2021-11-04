Никита Серовски о перенесенной операции: «Я попросил записать видео, как ухожу из сознания»

Известный блогер и фитнес-тренер рассказал WomanHit.ru, зачем лег под нож хирургаНикита Серовски, российский спортсмен, фитнес-тренер, предприниматель и блогер, муж Надин Серовски, пережил операцию. Он удалил гинекомастию. О том, как прошла операция и почему он на нее решился, Серовски рассказал WomanHit.ru«Все началось с момента, когда я начал профессионально заниматься фитнесом и максимально просушил свое тело до формата рекламной обложки, — поделился он. — И тогда заметил — сначала тактильно, — что есть какие-то неприятные ощущения в области груди, в ореоле сосков, это был 2017 или 2016 год. Со временем я стал обращать на это все больше внимания и понял, что это гинекомастия. Она была незначительная, сильно не тревожила, но тот факт, что она есть, всегда был на подкорке. Гинекомастия проявлялась очень не стабильно, в какой-то год активно, в какой-то совсем пропадала. Поэтому и была некоторая неуверенность в необходимости проведения операции. Как люди постоянно откладывают поход к зубному, пока не прижмет, так и я дотянул до последнего. Но за этот период уже морально созрел и решил полностью расправиться с проблемой до весеннего сезона, когда нужно будет активно работать, в том числе и ездить на съемки для обложек журналов».По словам Серовски, к операции он полностью подготовился, однако без неожиданностей все равно не обошлось: «Время проведения передвинули с 9 часов на 16, и все равно пришлось ждать дополнительно два часа, пока хирург заканчивал работу с предыдущим пациентом. Самое ужасное для меня было как раз ожидание. Тем не менее я был абсолютно спокоен, полностью доверял хирургу, который на протяжении всего пути настраивал меня психологически и просто вел, как родного. Я лег на операционный стол и даже попросил его записать видео, как я ухожу из сознания».«После пробуждения не было никакой боли, никакого дискомфорта. Врачи сказали, что операция прошла в два раза быстрее запланированного, что нет осложнений, сдвигов мышц, что получились очень аккуратные швы, да и вообще все просто здорово. У меня камень с души упал, потому что несколько лет гинекомастия была хоть и маленьким, но весьма тревожным моментом. Я очень рад, что попал в эти руки, и качественная работа, и поддержка, и эмоции — здесь было все. Большое спасибо моей семье, друзьям, подписчикам, я получил столько теплых и добрых слов и пожеланий, они очень помогли поддерживать моральное состояние при подготовке к операции», — поделился Никита.Сейчас Серовски уже дома — у него начался реабилитационный период. «Утром мне провели осмотр, а сейчас я уже дома, сижу с любимыми детьми в любимой кровати, — рассказал блогер. — Они по мне очень соскучились, как и я по ним, но в ближайшую неделю мне их даже на руки нельзя поднимать, и это самое ужасное. Сейчас я чувствую легкость и с нетерпением жду снятие корсета, чтобы посмотреть, как там все выглядит».Пока Никита должен соблюдать все предписания врачей — а это, в основном, запреты и ограничения, однако он уже продумал себе план постепенного восстановления физической активности: «Одним из несколько жестоких моментов стало противопоказание к занятиям спортом на целый месяц — для меня это сродни издевательству, обычно я тренируюсь минимум 3—4 раза в неделю. Но так как я человек очень ответственный и заранее просчитываю все ходы, то уже составил всю дисциплину подготовки на месяц: у меня будет неделя полного спокойствия, в которую я восстановлю все связочные аппараты, похожу на консультации к врачам, проверю суставы, сердце — в общем, весь организм; со второй недели я буду вводить в работу мышцы-стабилизаторы и те мышцы, которые не влияют на крупных собратьев — это икроножные, квадрицепсы и т. д; на третьей неделе подключу предплечья и шею, легкие тренировки рук, слегка начну задействовать верх груди и плечи; а после четвертой недели можно будет спокойно выходить на полноценные тренировки».Впрочем, по словам Серовски, сейчас он даже рад освободившемуся времени, которое позволит немного отдохнуть и заняться своими проектами. При этом Никита не исключает, что может вновь обратиться за помощью пластического хирурга: «У меня есть некоторое скопление жира под глазами — мешки, и я думаю через год удалить их, если они не пропадут. Других каких-то коррекций не планирую, вроде всем доволен».