Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Серовски о перенесенной операции: «Я попросил записать видео, как ухожу из сознания»

Никита Серовски о перенесенной операции: «Я попросил записать видео, как ухожу из сознания»

Никита Серовски о перенесенной операции: «Я попросил записать видео, как ухожу из сознания»
Известный блогер и фитнес-тренер рассказал WomanHit.ru, зачем лег под нож хирургаНикита Серовски, российский спортсмен, фитнес-тренер, предприниматель и блогер, муж Надин Серовски, пережил операцию. Он удалил гинекомастию. О том, как прошла операция и почему он на нее решился, Серовски рассказал WomanHit.ru«Все началось с момента, когда я начал профессионально заниматься фитнесом и максимально просушил свое тело до формата рекламной обложки, — поделился он. — И тогда заметил — сначала тактильно, — что есть какие-то неприятные ощущения в области груди, в ореоле сосков, это был 2017 или 2016 год. Со временем я стал обращать на это все больше внимания и понял, что это гинекомастия. Она была незначительная, сильно не тревожила, но тот факт, что она есть, всегда был на подкорке. Гинекомастия проявлялась очень не стабильно, в какой-то год активно, в какой-то совсем пропадала. Поэтому и была некоторая неуверенность в необходимости проведения операции. Как люди постоянно откладывают поход к зубному, пока не прижмет, так и я дотянул до последнего. Но за этот период уже морально созрел и решил полностью расправиться с проблемой до весеннего сезона, когда нужно будет активно работать, в том числе и ездить на съемки для обложек журналов».
По словам Серовски, к операции он полностью подготовился, однако без неожиданностей все равно не обошлось: «Время проведения передвинули с 9 часов на 16, и все равно пришлось ждать дополнительно два часа, пока хирург заканчивал работу с предыдущим пациентом. Самое ужасное для меня было как раз ожидание. Тем не менее я был абсолютно спокоен, полностью доверял хирургу, который на протяжении всего пути настраивал меня психологически и просто вел, как родного. Я лег на операционный стол и даже попросил его записать видео, как я ухожу из сознания».«После пробуждения не было никакой боли, никакого дискомфорта. Врачи сказали, что операция прошла в два раза быстрее запланированного, что нет осложнений, сдвигов мышц, что получились очень аккуратные швы, да и вообще все просто здорово. У меня камень с души упал, потому что несколько лет гинекомастия была хоть и маленьким, но весьма тревожным моментом. Я очень рад, что попал в эти руки, и качественная работа, и поддержка, и эмоции — здесь было все. Большое спасибо моей семье, друзьям, подписчикам, я получил столько теплых и добрых слов и пожеланий, они очень помогли поддерживать моральное состояние при подготовке к операции», — поделился Никита.
Сейчас Серовски уже дома — у него начался реабилитационный период. «Утром мне провели осмотр, а сейчас я уже дома, сижу с любимыми детьми в любимой кровати, — рассказал блогер. — Они по мне очень соскучились, как и я по ним, но в ближайшую неделю мне их даже на руки нельзя поднимать, и это самое ужасное. Сейчас я чувствую легкость и с нетерпением жду снятие корсета, чтобы посмотреть, как там все выглядит».Пока Никита должен соблюдать все предписания врачей — а это, в основном, запреты и ограничения, однако он уже продумал себе план постепенного восстановления физической активности: «Одним из несколько жестоких моментов стало противопоказание к занятиям спортом на целый месяц — для меня это сродни издевательству, обычно я тренируюсь минимум 3—4 раза в неделю. Но так как я человек очень ответственный и заранее просчитываю все ходы, то уже составил всю дисциплину подготовки на месяц: у меня будет неделя полного спокойствия, в которую я восстановлю все связочные аппараты, похожу на консультации к врачам, проверю суставы, сердце — в общем, весь организм; со второй недели я буду вводить в работу мышцы-стабилизаторы и те мышцы, которые не влияют на крупных собратьев — это икроножные, квадрицепсы и т. д; на третьей неделе подключу предплечья и шею, легкие тренировки рук, слегка начну задействовать верх груди и плечи; а после четвертой недели можно будет спокойно выходить на полноценные тренировки».Впрочем, по словам Серовски, сейчас он даже рад освободившемуся времени, которое позволит немного отдохнуть и заняться своими проектами. При этом Никита не исключает, что может вновь обратиться за помощью пластического хирурга: «У меня есть некоторое скопление жира под глазами — мешки, и я думаю через год удалить их, если они не пропадут. Других каких-то коррекций не планирую, вроде всем доволен».
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Евгения Соляных: «Я всегда собой недовольна»
Евгения Соляных: «Я всегда собой недовольна»
Стас Пьеха: «Я против свободных отношений»
Стас Пьеха: «Я против свободных отношений»
Дмитрий Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко с сыном
Дмитрий Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко с сыном
Кристен Стюарт объявила о своей помолвке
Кристен Стюарт объявила о своей помолвке
В семье Нинидзе подрастает вундеркинд: «Учит наизусть километровые стихи»
В семье Нинидзе подрастает вундеркинд: «Учит наизусть километровые
Никита Серовски о перенесенной операции: «Я попросил записать видео, как ухожу из сознания»
Никита Серовски о перенесенной операции: «Я попросил записать видео,
Какой праздник отмечают в России 4 ноября 2021 года
Какой праздник отмечают в России 4 ноября 2021 года
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Некрасивые красавицы: актрисы, которые попали в кино с нестандартной внешностью
Некрасивые красавицы: актрисы, которые попали в кино с нестандартной
Канье Уэст недоволен "свиданием" Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он попросил ее воздержаться"
Канье Уэст недоволен "свиданием" Ким Кардашьян и Пита
Давид Манукян для мамы сделал роскошный подарок на день рождения
Давид Манукян для мамы сделал роскошный подарок на день рождения
Ксения Собчак встретилась с родными погибших в ДТП
Ксения Собчак встретилась с родными погибших в ДТП

Топ на сегодня

Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится правнуком легендарному вождю индейцев
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится
Перезагрузи свою жизнь: 10 разрушительных ментальных барьеров, от которых нужно избавиться
Перезагрузи свою жизнь: 10 разрушительных ментальных барьеров, от
Битва платьев: Анастасия Решетова против Ксении Собчак
Битва платьев: Анастасия Решетова против Ксении Собчак
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых"

Еще по теме

Саймон Марданшин намерен снимать собственные видеоблоги
Фитнес-модель найдена изнасилованной и убитой в парке
В Нью-Йорке изнасиловали и убили фитнес-звезду Instagram Карину Ветрано (ФОТО)
Украинский ведущий Александр Скичко пережил клиническую смерть