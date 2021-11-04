Новолуние 5 ноября 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

5 ноября нас ожидает очередное Новолуние. Астрологи рассказали о том, каковы его особенности, а также отметили, что в этот день можно делать и что нельзя.

Обновление лунного диска пройдет под влиянием Скорпиона, что будет очень кстати, ведь это последнее Новолуние осени. Также ночное светило в этот день подберется очень близко к Земле. Это значит, что сила Луны существенно возрастет, а значит этот день будет максимально благоприятным. Он входит в число дней силы ноября.

Что можно делать 5 ноября

Можно заниматься спортом. Астрологи советуют начинать занятия спортом либо продолжать уже начатый цикл упражнений. Можно посещать бассейн, спортзал, совершать длительные пробежки, кататься на велосипеде и так далее. Наше тело в этот день будет очень сильным и выносливым, в том числе из-за перехода Венеры в Знак Козерога.

Можно посвятить день романтике. Это великолепное время для любви и любых ее проявлений. Полезно ходить на свидания, проводить время с уже существующей второй половинкой, знакомиться. Новая Луна это одобряет.

Также 5 ноября полезно будет заниматься духовными практиками, читать молитвы, общаться с высшими силами. Не исключено, что ночное светило поможет нам завести знакомства с людьми, которые помогут преодолеть жизненные трудности, вдохновить нас на что-то важное.

Можно пробовать исправить ошибки прошлого. Например, можно попросить у кого-то прощения за прошлые обиды. Это крайне благоприятно скажется на вашей будущей удаче, даже если человек не простит вас.

Также 5 числа можно заниматься поисками новых увлечений. Это будет очень благоприятное время для того, чтобы попробовать что-то новое. Возможно, вам понравится новое занятие.

В это Новолуние можно посещать новые места, отправляться в путешествия на любом виде транспорта. Это идеальное время для починки автомобиля, велосипеда или мотоцикла.

Также 5 ноября будет прекрасным днем для финансовой активности. Можно приобретать новую мебель, домашних животных, растения, декор, а также делать ремонт в любой из комнат.

Что нельзя делать в это Новолуние

В Новолуние в Скорпионе лучше не мстить. Даже если кто-то очень сильно вас обидел в прошлом, а сейчас представляется идеальная возможность вернуть должок обидчику. Лучше простить этого человека или, как минимум, не мстить.

Также в этот день астрологи советуют бороться с чувством зависти. Лучше не сравнивать себя с другими людьми. Это может принести вам много эмоциональных, проблем, а также лишить вас хорошего настроения на ближайшие несколько дней.