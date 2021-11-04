Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который нас могут подстерегать проблемы или, наоборот, ожидать большой успех. Нумерологи рассказали, какое число сегодня будет управлять энергетическими потоками и как это скажется на нашей удаче.

В этот день числа повысят нашу уверенность и работоспособность. Пользуйтесь дыхательными техниками, чтобы стать уверенными в себе еще быстрее. Это день, в который нет ничего невозможного.

Число-покровитель 4 ноября 2021 года

Чтобы узнать, каким будет этот день, важно вычислить его число-покровитель. Для этого производим простейшие расчеты: складываем все цифры даты 4.11.2021 и прибавляем в конце число 4, символизирующее четверг: 4+1+1+2+0+2+1+4=15. 1+5=6.

В этот день у руля будет находиться число Шесть. Шестерка поощряет контакты между людьми, поэтому старайтесь избегать длительного уединения. Будьте ближе к друзьям, родственникам. Встречайтесь с людьми и общайтесь. В этот день судьба благоволит людям, которые готовы пойти на примирение и попробовать найти общий язык. Это день легкости, поэтому главным символом дня можно считать облако. Оно напоминает нам о том, что нужно уметь принимать всё происходящее и не переживать по мелочам.





События 4 ноября из прошлого

4 ноября 1879 года был получен патент на первый кассовый аппарат. В связи с этим можно считать этот день благоприятным для торговли, покупок. Шестерка любит, когда люди занимаются шопингом.

4 ноября 1890 года — день торжественного открытия первого в мире метро в Лондоне. Это день, когда многие из нас смогут достичь чего-то важного, стать первопроходцами в какой-то сфере.

4 ноября 1914 года на германском крейсере «Карлсруэ» произошёл взрыв боеприпасов. Погибло 263 человека. Сегодня нужно помнить о технике безопасности.

4 ноября 2008 года президентом США стал Барак Обама. Это был первый и пока последний чернокожий президент данной страны. Многое происходит в такие дни в первый раз. Шестерка помогает людям нарушать правила и бороться со стереотипами.

Советы нумерологов на этот четверг

Сегодня будет легко разобраться в личных проблемах и неурядицах. Старайтесь не ранить при этом себя, и не задевать других людей.

В дни правления Шестерки креатив должен превалировать над логикой. Это идеальный день для поиска нестандартных путей в решении привычных задач.

Не носите с собой крупные суммы, особенно во время шопинга. Шестерка любит, когда люди тратят деньги, поэтому может подтолкнуть вас к ненужным тратам.

В этот день люди станут менее ревнивыми. Это значит, что в отношениях может наступить период «оттепели». Давайте свободу второй половинке, чтобы задобрить Шестерку.

Про такие дни говорят «целый год кормит». Действительно, сегодняшние решения и дела могут оказаться крайне продуктивными.

Несмотря на то, что число 6 укрепляет интуицию, полагайтесь на факты, а не на домыслы. Шестое чувство придет на помощь в те моменты, когда здравый смысл будет бесполезен.

Не забывайте про сдержанность. Сегодня важно говорить и делать только то, что не нарушит чужого покоя и не приведет к ссорам.

Талисманы удачи на 4 ноября

Уруз — руна силы и энергии. Шестерка требует от нас активности, поэтому важно постоянно пополнять энергию. Нарисуйте эту руну ближе к сердцу, чтобы постоянно восполнять силы, потраченные на дела.

Это благоприятный день для любовных приключений, поэтому постарайтесь воспользоваться помощью таких минералов, как гранат, рубин.