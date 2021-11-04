Обладательницы пяти женских имен считаются долгожительницами

Людмила

Надежда

Анастасия

Ольга

Валентина

Продолжительность жизни во многом зависит не только от генетики, даты рождения и образа жизни. Большую роль оказывает имя, которое дается при рождении. Есть несколько женских имен, которые могут подарить своим обладательницам долгую жизнь, а порой даже помогают перешагнуть вековой рубеж.В одном из переводов это имя означает «людям мила». Эти женщины являются жизнерадостными, миролюбивыми и общительными. От них исходит теплый свет и заряд оптимизма. Окружающим хочется всегда находиться с ними рядом.Эти женщины стараются всем сделать добро, поэтому часто взамен получают его от других людей, которым они уже однажды помогли. Вселенная всегда им благоволит, а ангел-хранитель защищает от невзгод и совершения ошибок.Жизнь у Людмил легкая, они всегда стараются найти повод для радости, даже несмотря на свой возраст. В старости они выглядят привлекательно и живут при этом очень долго. Судьба как будто дарит им возможность жить много лет.Женщины с этим именем вселяют надежду в людей, которые находятся с ними рядом. Они всегда верят только в лучшее и дарят другим веру в светлое будущее. Надежда с оптимизмом смотрит на все вокруг происходящее и никогда не унывает.Обладательницы этого имени часто любят строить планы на будущее и стараются идти вперед, несмотря ни на что. Судьба в этом им помогает и часто идет навстречу, воплощая в жизнь все их мечты и желания.Надежда до глубокой старости сохраняет активность и бодрость духа, благодаря чему и живет дольше других. Даже старые предания говорят о том, что Надеждам уготована долгая и счастливая жизнь.Женщин с этим именем можно сравнить с перелетными птицами. Их жизнь несложная, радостная и веселая. Они легки на подъем, и очень быстро могут перемещаться с одного места в другое. Но при этом готовы на любые авантюры. Им не составит никакого труда первыми познакомиться с другими людьми и обзавестись новыми друзьями. Кроме того, им легко удается расставание с ненужными личностями.Анастасии стараются не принимать близко к сердцу неприятную информацию. Они не тратят свои нервы по пустякам и стараются жить в свое удовольствие, делая все, что им хочется, а порой и больше того. Людям приятно находиться рядом с Анастасией.У них есть тяга к созданию полноценной семьи, материнству и ведению домашнего хозяйства. Члены семьи ценят заботу Ольги и наделяют ее хорошей энергетикой. Вселенная обожает Анастасий за их качества, поэтому дарит долгую и счастливую жизнь.Главной чертой обладательниц этого имени является целеустремленность и желание делать все, что они задумали. Ольга не пойдет отдыхать, пока не завершит все начатые дела. Так она ведет себя всю свою жизнь. Сначала Ольга отдает всю себя детям, а потом переключается на внуков.Этим женщинам попросту некогда думать о старости, а уж тем более о своей кончине. У них все дни насыщены новыми делами и заботами. А вместе с этим у них всегда имеется повод для радости. За это судьба наградила их долголетием.С латинского языка это имя переводится как «здоровая». Валентины никогда не жалуются на свое самочувствие. Отменное здоровье является залогом продолжительной жизни.Валентины активны, жизнелюбивы, всегда настроены на оптимизм и стараются найти себе какое-нибудь занятие. Даже в старости они не сидят на месте, а находят себе работу или какое-то дело, чтобы чем-нибудь себя занять.На протяжении своей жизни Валентины делают все возможное, чтобы реализоваться в какой-то сфере деятельности, и это им удается. Никакие преграды и трудности не заставят их остановиться на полпути. За их старания Вселенная дарит им долгую жизнь.