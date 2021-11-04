Обладательницы пяти женских имен считаются долгожительницами
Сегодня, 01:16
Продолжительность жизни во многом зависит не только от генетики, даты рождения и образа жизни. Большую роль оказывает имя, которое дается при рождении. Есть несколько женских имен, которые могут подарить своим обладательницам долгую жизнь, а порой даже помогают перешагнуть вековой рубеж.
Людмила
В одном из переводов это имя означает «людям мила». Эти женщины являются жизнерадостными, миролюбивыми и общительными. От них исходит теплый свет и заряд оптимизма. Окружающим хочется всегда находиться с ними рядом.
Эти женщины стараются всем сделать добро, поэтому часто взамен получают его от других людей, которым они уже однажды помогли. Вселенная всегда им благоволит, а ангел-хранитель защищает от невзгод и совершения ошибок.
Жизнь у Людмил легкая, они всегда стараются найти повод для радости, даже несмотря на свой возраст. В старости они выглядят привлекательно и живут при этом очень долго. Судьба как будто дарит им возможность жить много лет.
Надежда
Женщины с этим именем вселяют надежду в людей, которые находятся с ними рядом. Они всегда верят только в лучшее и дарят другим веру в светлое будущее. Надежда с оптимизмом смотрит на все вокруг происходящее и никогда не унывает.
Обладательницы этого имени часто любят строить планы на будущее и стараются идти вперед, несмотря ни на что. Судьба в этом им помогает и часто идет навстречу, воплощая в жизнь все их мечты и желания.
Надежда до глубокой старости сохраняет активность и бодрость духа, благодаря чему и живет дольше других. Даже старые предания говорят о том, что Надеждам уготована долгая и счастливая жизнь.
Анастасия
Женщин с этим именем можно сравнить с перелетными птицами. Их жизнь несложная, радостная и веселая. Они легки на подъем, и очень быстро могут перемещаться с одного места в другое. Но при этом готовы на любые авантюры. Им не составит никакого труда первыми познакомиться с другими людьми и обзавестись новыми друзьями. Кроме того, им легко удается расставание с ненужными личностями.
Анастасии стараются не принимать близко к сердцу неприятную информацию. Они не тратят свои нервы по пустякам и стараются жить в свое удовольствие, делая все, что им хочется, а порой и больше того. Людям приятно находиться рядом с Анастасией.
У них есть тяга к созданию полноценной семьи, материнству и ведению домашнего хозяйства. Члены семьи ценят заботу Ольги и наделяют ее хорошей энергетикой. Вселенная обожает Анастасий за их качества, поэтому дарит долгую и счастливую жизнь.
Ольга
Главной чертой обладательниц этого имени является целеустремленность и желание делать все, что они задумали. Ольга не пойдет отдыхать, пока не завершит все начатые дела. Так она ведет себя всю свою жизнь. Сначала Ольга отдает всю себя детям, а потом переключается на внуков.
Этим женщинам попросту некогда думать о старости, а уж тем более о своей кончине. У них все дни насыщены новыми делами и заботами. А вместе с этим у них всегда имеется повод для радости. За это судьба наградила их долголетием.
Валентина
С латинского языка это имя переводится как «здоровая». Валентины никогда не жалуются на свое самочувствие. Отменное здоровье является залогом продолжительной жизни.
Валентины активны, жизнелюбивы, всегда настроены на оптимизм и стараются найти себе какое-нибудь занятие. Даже в старости они не сидят на месте, а находят себе работу или какое-то дело, чтобы чем-нибудь себя занять.
На протяжении своей жизни Валентины делают все возможное, чтобы реализоваться в какой-то сфере деятельности, и это им удается. Никакие преграды и трудности не заставят их остановиться на полпути. За их старания Вселенная дарит им долгую жизнь.
По материалам: RSUTE