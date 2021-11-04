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Ольга Бузова получила подарок для самоудовлетворения

Ольга Бузова получила подарок для самоудовлетворения
Ведущая и певица Ольга Бузова показала, какой необычный подарок получила от писателя. Накануне артистка встретилась с писателем Александром Цыпкиным. Они записали интервью, в конце которого литератор преподнес поющей ведущей подарки. Одним из них была книга с автографом, а второй привел Ольгу в недоумение. Об этом она поспешила рассказать  своим подписчикам в инстаграме.
Ольга Бузова с интимным подарком «Александр, пускай вся страна знает, что ты мне подарил. Да, лучший подарок — это книга, я обещала ее сегодня прочитать. А обещать — значит сделать. Но ты же сказал, что послушаешь все мои альбомы? Но есть еще один подарок. И он реально думает, что у меня настолько все плохо. Собственно говоря, это член», — сказала Бузова. К слову, со своим предыдущим бойфрендом Давидом Манукяном Ольга Бузова рассталась в январе этого года. Они встречались с 2019-го. В недавнем интервью звезда призналась, что мечтает выйти замуж и уже готова родить детей. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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