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Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'

Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'
Популярная певица и телеведущая неожиданно разоткровенничалась с поклонникамиОльга Орлова, несмотря на свою внешнюю открытость миру, на самом деле очень тщательно охраняет личные границы. Мало кто даже из ее коллег знает подробности личной жизни. Известно лишь про отца ее ребенка, бизнесмена Александра Карманова. Но больше из-за скандала, который сопутствовал этим отношениям. До романа с Орловой бизнесмен жил с другой певицей, Натальей Лагодой. Но когда та узнала о существовании соперницы, то выпрыгнула с пятого этажа и прокляла свою подругу по шоу-бизнесу.
С тех пор Орлова предпочитает не откровенничать о личной жизни. И после расставания с Кармановым не озвучивает имени своих избранников. Тем не менее певица неожиданно разокровенничалась со своими поклонниками. И рассказала, что на самом деле она счастлива в личной жизни. Причем, по признанию Ольги, она какое-то время не верила в любовь. "Я сомневалась, что смогу встретить мужчину своей мечты. Поэтому была готова остаться одна', — поделилась она.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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