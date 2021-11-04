Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами

Певица и ведущая Ольга Орлова поделилась подробностями личной жизни. Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова активно ведет страничку в Instagram, при этом стараясь держать в секрете подробности своей личной жизни. В блоге она чаще рассказывает о домашних питомцах, чем о себе. Такая закрытость, вероятно, связана с тем, что двадцать лет назад к роману Ольги Орловой с бизнесменом Александром Кармановым было приковано всеобщее внимание. Этот союз распался, даже несмотря на рождение сына пары Артема.Ольга Орлова Сейчас, общаясь с подписчиками в рамках интерактива в микроблоге, Ольга Орлова рассказала, что поддерживает дружеские отношения с папой своего единственного наследника. «Мы на связи всегда. У меня вообще нет ни одного человека, с которым я бы рассталась врагами», — ответила на вопрос подписчиков Ольга Орлова. Напомним, телеведущая сейчас счастлива в новых отношениях с бизнесменом по имени Валерий. Ольга Орлова ничего не рассказывает об этом романе, лишь однажды она дала понять, что живет на одной территории с избранником.