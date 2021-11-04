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«Она меня невзлюбила за это»: Вовк рассказала о ревности Аллы Пугачевой

«Она меня невзлюбила за это»: Вовк рассказала о ревности Аллы Пугачевой
Ангелина отказала Александру Стефановичу, который делал ей предложениеТелеведущая Ангелина Вовк рассказала о сильной ревности певицы Аллы Пугачевой. Этим звезда поделилась в эфире программы «Судьба человека».Вовк заявила, что никогда не была для Аллы соперницей. «Но почему-то все ее мужчины были всегда положительно ко мне настроены. По всей видимости, она — ревнивая женщина. Мы как-то с бывшим мужем Пугачевой Стефановичем снимались в одном фильме. Он даже сделал мне предложение. Но я отказала. Сказала, что когда станет режиссером, то пусть и делает предложения. Он стал режиссером, позвонил мне, но я сказала, что он опоздал. К тому времени у меня был муж», — призналась телеведущая.После этого Стефанович женился на Пугачевой. «Мы встретились как-то, и он бросился ко мне. Сказал: „Дорогая, здравствуй“. Аллу это обидело в какой-то степени. Когда записывалась программа „Песня года“, то у каждого ведущего была своя комната. Алла зашла ко мне в гримерку, вскоре там появился Саша Стефанович. Алла крикнула ему: „Выбирай, кто из нас лучше“. Саша покраснел, а я смутилась. Она меня невзлюбила за это», — отметила Ангелина. Телеведущая предполагает, что именно этот инцидент стал причиной ее увольнения — Вовк на протяжении нескольких лет вела музыкальный фестиваль «Песня года».Знаменитость добавила, что похожая ситуация произошла и с другим мужем Примадонны — продюсером Евгением Болдиным. «Он сделал мне комплимент. Алла посмотрела и на него, и на меня недоброжелательным взглядом. Ее мужчины были только ее мужчинами», — заключила звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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