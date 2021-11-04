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Органы опеки проверили дома Гагариной и Исхакова после иска фотографа

Органы опеки проверили дома Гагариной и Исхакова после иска фотографа
Окружение Полины считает, что Дмитрий пытается удержать таким способом свою популярностьПевица Полина Гагарина около года назад развелась в фотографом Дмитрием Исхаковым. У пары не получилось разойтись мирным путем, поэтому сейчас знаменитости решают вопрос через суд.Ранее Исхаков заявил, что Полина препятствует ему видеться с их общей дочерью Мией. Поэтому Дмитрий намерен получить подробный график встреч с единственной наследницей.Однако позже артистка отметила, что ее экс-супруг почти каждый день пересекается с дочерью.25 октября в Тверской суд поступил отзыв на заявление истца — по закону, когда речь идет о порядке общения с ребенком, органы опеки должны проверять условия проживания обоих родителей. Это и было сделано.После заседания знакомая Гагариной решила прокомментировать судебный процесс. «Этот суд — только начало. Исхаков определенно готовит почву под раздел имущества, всячески выставляя себя жертвой. Вопросы по финансам еще не решены. Делить, кстати, им точно есть что: Полина зарабатывала концертами, съемками, рекламой — все это считается нажитым в браке, помимо недвижимости, которую они покупали вместе. Конечно, доходы Исхакова были в разы меньше, а часть проектов он имел благодаря жене», — заявила знакомая знаменитости.Также женщина отметила, что Гагарина никогда не препятствовала Исхакову в общении с Мией. «Но он постоянно жалуется то на одно, то на другое. К примеру, что не может входить в дом Гагариной, когда она в отъезде — но это нормально, в конце концов, это больше не его жилье», — рассказала приятельница певицы.Также окружение артистки считает, что с помощью данной ситуации фотограф пытается удержать свою популярность. «Его узнали благодаря Полине. Поэтому необходимо что-то делать, чтобы после расставания с ней также благополучно не кануть в Лету. Пока у него неплохо получается», — заключил знакомый звезды StatHit.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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