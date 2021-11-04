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Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12

Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12
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На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек

На месте крушения транспортного самолета Ан-12 в Иркутском районе около села Пивовариха работает следственная группа, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следствие рассматривают все возможные версии причин крушения самолета. Среди них - ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

Следственная группа проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна и найденного бортового самописца. «Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела передано в Главное следственное управление СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.

Транспортный самолет Ан-12 летел из Якутска в Иркутск. Вечером 3 ноября он пропал с радаров и потерпел крушение. При падении самолет загорелся. Все находящиеся на борту погибли.

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На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших

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По материалам: irk

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Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12
Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин
На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
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