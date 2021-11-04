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Отар Кушанашвили жестко высказался о Моргенштерне

Отар Кушанашвили жестко высказался о Моргенштерне
Журналист прокомментировал скандал с певцом Моргенштерном. 23-летний артист недавно сказал, что не понимает, почему в России до сих пор масштабно празднуют День Победы. Журналист Отар Кушанашвили пришел в ужас от услышанного. «Наша страна освободила мир от нацизма. И вдруг появляется молодой рэпер, который вознесен на гребень успеха. Он заявляет, мол, ну и что — победа. Гордиться больше нечем? Ты должен понимать, что некоторые вещи, не подумавши, лучше не говорить», — считает Отар. Телеведущий напомнил, что за свои слова рэпер потом принес извинения. Но это, по мнению Отара, не закрывает вопрос, ведь слова уже произнесены. Музыкант оскорбил миллионы россиян. Многие знаменитости встали на сторону Моргенштерна, объясняя необдуманные слова его возрастом и необразованностью. Кушанашвили не считает это оправданием.
Моргенштерн «Не еще только 23, а уже 23! Ты можешь не смотреть фильм «Отец солдата» или «Они сражались за Родину». Ты можешь не знать о миллионах людей, ради тебя легших на полях сражений Великой Отечественной. Но внутри у тебя, если правильные родители, должен быть моральный императив. И он должен остановить вас. Если вы оскорбляете память страны, изувеченной на войне, что же вы имели ввиду кроме того, что я видел и слышал?» — возмутился журналист. Отар напомнил, что Алишер попадал в скандал из-за благотворительности, которую делал якобы по принуждению. Телеведущий считает, что что-то должно останавливать человека от таких заявлений. «Может, даже, и неплохой паренек, но без мозгов или без сердца», — заключил в своем шоу «Каково?!» на YouTube Кушанашвили. Кушанашвили считает, что подобные выходки молодые звезды совершают ради шумихи и пиара. «Он ведь далеко не глуп, как мне кажется...» - намекнул журналист, напомнив, что вся страна теперь говорит о нем. Сейчас идет проверка слов Алишера в Следственном комитете. Кушанашвили напомнил, что и за меньшее людей приговаривали к лишению свободы. Моргенштерн извинился за свои слова о праздновании Дня Победы, сославшись на недомогание.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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