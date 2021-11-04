Пенелопа Крус, София Бутелла и Джон Ледженд на показе Chanel в Дубае

Вадим Карасев

Вчера вечером в Дубае состоялось круизное шоу Chanel. Саму коллекцию впервые представили еще в мае этого года во Франции, но осенью бренд еще раз решил согреть своих клиентов и звездных друзей напоминанием о лете.

В числе гостей показа была и Пенелопа Крус, давний амбассадор марки. А вот еще одна звездная представительница Chanel, Кристен Стюарт, мероприятие пропустила. Вчера актриса объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер, и сейчас, наверно, больше сосредоточена на том, чтобы проводить время с любимой, а не на светских мероприятиях. А их в ее расписании в последнее время и так было предостаточно, ведь актриса была занята промо фильма "Спенсер". Заглянули на показ также Джон Ледженд, София Бутелла и Каролин де Мегрэ.





Пенелопа Крус









София Бутелла





Джон ЛеджендКаролин де Мегрэ

Напомним, что круизная коллекция, созданная Виржини Виар, была посвящена дружбе Коко Шанель с режиссером и художником Жаном Кокто. Многие образы в коллекции были выдержаны в черно-белой гамме как дань уважения фильмам мастера.





Джилл Кортлев





















Надя Бесчетникова