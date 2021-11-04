Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пенелопа Крус, София Бутелла и Джон Ледженд на показе Chanel в Дубае

Пенелопа Крус, София Бутелла и Джон Ледженд на показе Chanel в Дубае

Вчера вечером в Дубае состоялось круизное шоу Chanel. Саму коллекцию впервые представили еще в мае этого года во Франции, но осенью бренд еще раз решил согреть своих клиентов и звездных друзей напоминанием о лете.

В числе гостей показа была и Пенелопа Крус, давний амбассадор марки. А вот еще одна звездная представительница Chanel, Кристен Стюарт, мероприятие пропустила. Вчера актриса объявила о помолвке со своей девушкой, сценаристкой Дилан Мейер, и сейчас, наверно, больше сосредоточена на том, чтобы проводить время с любимой, а не на светских мероприятиях. А их в ее расписании в последнее время и так было предостаточно, ведь актриса была занята промо фильма "Спенсер". Заглянули на показ также Джон Ледженд, София Бутелла и Каролин де Мегрэ.


Пенелопа Крус



София Бутелла


Джон Ледженд
Каролин де Мегрэ

Напомним, что круизная коллекция, созданная Виржини Виар, была посвящена дружбе Коко Шанель с режиссером и художником Жаном Кокто. Многие образы в коллекции были выдержаны в черно-белой гамме как дань уважения фильмам мастера.


Джилл Кортлев







Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
Отар Кушанашвили жестко высказался о Моргенштерне
Отар Кушанашвили жестко высказался о Моргенштерне
Мама Ольги Бузовой вступилась за нее
Мама Ольги Бузовой вступилась за нее
Сергей Лазарев уcтроил сюрприз маме и сыну на день рождения
Сергей Лазарев уcтроил сюрприз маме и сыну на день рождения
У Алексея Кортнева пополнение в семье
У Алексея Кортнева пополнение в семье
Даня Милохин высмеял своих обидчиков
Даня Милохин высмеял своих обидчиков
19-летняя дочка Екатерины Климовой кардинально преобразилась, а мама не оценила
19-летняя дочка Екатерины Климовой кардинально преобразилась, а мама
Пенелопа Крус, София Бутелла и Джон Ледженд на показе Chanel в Дубае
Пенелопа Крус, София Бутелла и Джон Ледженд на показе Chanel в Дубае
На белорусском телеканале назвали Собчак "медиатварью, падлой и адской лошадью"
На белорусском телеканале назвали Собчак "медиатварью, падлой и
Евгения Соляных: «Я всегда собой недовольна»
Евгения Соляных: «Я всегда собой недовольна»
Стас Пьеха: «Я против свободных отношений»
Стас Пьеха: «Я против свободных отношений»
Дмитрий Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко с сыном
Дмитрий Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко с сыном

Топ на сегодня

Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится правнуком легендарному вождю индейцев
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина
Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых"
Битва платьев: Анастасия Решетова против Ксении Собчак
Битва платьев: Анастасия Решетова против Ксении Собчак
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в

Еще по теме

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на 65-м кинофестивале в Сан-Себастьяне
Шоу Chanel Metiers d’Art в Париже: Пенелопа Крус, Кристен Стюарт — в зале, Кайя Гербер, Алеся Кафельникова — на подиуме
Уличный стиль знаменитости: Пенелопа Крус в ярко-красном жакете от Chanel и джинсах в Венеции
Неделя высокой моды в Париже: Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Марион Котийяр и показ Chanel