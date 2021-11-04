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Платформа Nifty’s выпустит NFT по фильму «Матрица: Воскрешение»

Платформа Nifty’s выпустит NFT по фильму «Матрица: Воскрешение»


Социальная медиаплатформа Nifty’s в рамках сотрудничества с киностудией Warner Bros. выпустит невзаимозаменяемые токены (NFT) по фильму «Матрица: Воскрешение».




По данным Variety, в коллекцию вошли 100 000 уникальных аватаров персонажей, живущих в «Матрице», но не главных героев фильма.


Пример NFT-аватара. Данные: Variety.

Старт продаж запланирован на 30 ноября. Цена — $50 за токен.


16 декабря обладателям NFT предложат выбор: принять синюю или красную таблетку, чтобы оставить своего персонажа в «Матрице» или превратить его в бойца Сопротивления соответственно.


Пока неизвестно, как именно изменятся персонажи.


Напомним, в июле Nifty’s и Warner Bros. выпустили NFT по фильму «Космический джем 2: Новое поколение».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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