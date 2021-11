Платформа Nifty’s выпустит NFT по фильму «Матрица: Воскрешение»

Социальная медиаплатформа Nifty’s в рамках сотрудничества с киностудией Warner Bros. выпустит невзаимозаменяемые токены (NFT) по фильму «Матрица: Воскрешение».

Wake up



On 11/30, collect your Matrix avatars exclusively on Nifty’s. Created by Nifty's and @warnerbros, and made using Epic Games’ MetaHuman Creator, these NFTs bring to life this iconic franchise in a whole new way.



Follow the white rabbit 🐇https://t.co/A9AQpP9BQ5 pic.twitter.com/L7PB0i6vob