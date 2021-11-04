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По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело
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На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета АН-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следственная группа выехала на место происшествия. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Транспортный самолет Ан-12, следовавший из Якутка в Иркутск, при заходе на посадку пропал с радаров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

По официальным данным, все находившиеся на борту погибли. Количество жертв авиакатастрофы уточняется. Предварительно это от пяти до семи человек.

На базе Главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа «горячей линии» по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12. Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952)40-99-99.

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Погибли все находившиеся на борту Ан-12, рухнувшего вблизи Пивоварихи

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По материалам: irk

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