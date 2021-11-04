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Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки

Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки

Молоко во «французской упаковке» продавалось в Советском Союзе несколько десятилетий с 1950-х до середины 1980-х годов. Молочные пирамидки выглядели откровенно странно и производили двойственное впечатление. В то же время знаменитые тетрапаки стали для многих соотечественников одним из наиболее ярких символов эпохи. Так зачем же молоко наливали в такую упаковку?

Вокруг молочных тетрапаков в последнее время наворотили множество мифов, многие из которых уходят корнями в европейскую рекламу середины и второй половины XX века. Несмотря на прозвище «французская упаковка», придуманы молочные пирамидки были в Швеции в 1951 году. По одной версии создателем упаковки стал лаборант Эрик Валленберг. По другой версии, создателем стал сам основатель компании «Tetra Pak» Рубен Раусинг. По третьей версии - дизайнер компании Эрик Торудт.

Производство тетрапаков началось в 1952 году, однако уже к 1960-ым популярность упаковки сошла на нет. В первую очередь среди самих производителей молочных продуктов. Главной проблемой тетрапаков была невозможность транспортировать их в прямоугольных контейнерах. Молочные пирамидки нуждаются в специальных металлических решетчатых контейнерах.


В 1959 году технология попала в Советский Союз. В сети можно часто найти упоминания о том, что СССР купил производственную линию. Хотя отрицать этого нельзя, до сих пор не приведено ни одного документального подтверждения. А потому с тем же успехом можно утверждать, что в СССР сделали свои собственные тетрапаки, подсмотрев идею у Шведов.

В Союзе упаковки-пирамидки выпускались под объем 0.5 литра для кефира и молока, 0.25 литра для молока, сливок и болакта, 0.1 литра для сливок (только перед Олимпиадой-80). В зависимости от типа продукта и степени пастеризации молока делались разные упаковки. Использовались пирамидки до появления обычных молочных пакетов. Зачем они вообще были нужны? На самом деле ответ на данный вопрос очень прост.

В начале второй половины XX века в СССР было два способа розлива молочных продуктов: продукт на розлив в бидон и продукт в стеклянной бутылке. В первом случае молоко было очень дешевым, однако хранить его было неудобно, а еще оно быстро портилось. Во втором случае молоко стоило заметно дороже из-за стеклянной бутылки. Отыграть стоимость тары почти полностью можно было за счет сбора и сдачи бутылок в специальные пункты приема. Однако, для этого нужно было «заморачиваться»: собирать емкости и мыть их. Для этого даже делались специальные ершики. В этом контексте тетрапаки стали компромиссным решением: стоили они не так дорого, как бутылки, собирать и сдавать их было не нужно, при этом молоко в бумаге (картоне) хранилось почти так же долго, как и в стекле.
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По материалам: Sivator

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