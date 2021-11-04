Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки

Молоко во «французской упаковке» продавалось в Советском Союзе несколько десятилетий с 1950-х до середины 1980-х годов. Молочные пирамидки выглядели откровенно странно и производили двойственное впечатление. В то же время знаменитые тетрапаки стали для многих соотечественников одним из наиболее ярких символов эпохи. Так зачем же молоко наливали в такую упаковку?Вокруг молочных тетрапаков в последнее время наворотили множество мифов, многие из которых уходят корнями в европейскую рекламу середины и второй половины XX века. Несмотря на прозвище «французская упаковка», придуманы молочные пирамидки были в Швеции в 1951 году. По одной версии создателем упаковки стал лаборант Эрик Валленберг. По другой версии, создателем стал сам основатель компании «Tetra Pak» Рубен Раусинг. По третьей версии - дизайнер компании Эрик Торудт.Производство тетрапаков началось в 1952 году, однако уже к 1960-ым популярность упаковки сошла на нет. В первую очередь среди самих производителей молочных продуктов. Главной проблемой тетрапаков была невозможность транспортировать их в прямоугольных контейнерах. Молочные пирамидки нуждаются в специальных металлических решетчатых контейнерах.В 1959 году технология попала в Советский Союз. В сети можно часто найти упоминания о том, что СССР купил производственную линию. Хотя отрицать этого нельзя, до сих пор не приведено ни одного документального подтверждения. А потому с тем же успехом можно утверждать, что в СССР сделали свои собственные тетрапаки, подсмотрев идею у Шведов.В Союзе упаковки-пирамидки выпускались под объем 0.5 литра для кефира и молока, 0.25 литра для молока, сливок и болакта, 0.1 литра для сливок (только перед Олимпиадой-80). В зависимости от типа продукта и степени пастеризации молока делались разные упаковки. Использовались пирамидки до появления обычных молочных пакетов. Зачем они вообще были нужны? На самом деле ответ на данный вопрос очень прост.В начале второй половины XX века в СССР было два способа розлива молочных продуктов: продукт на розлив в бидон и продукт в стеклянной бутылке. В первом случае молоко было очень дешевым, однако хранить его было неудобно, а еще оно быстро портилось. Во втором случае молоко стоило заметно дороже из-за стеклянной бутылки. Отыграть стоимость тары почти полностью можно было за счет сбора и сдачи бутылок в специальные пункты приема. Однако, для этого нужно было «заморачиваться»: собирать емкости и мыть их. Для этого даже делались специальные ершики. В этом контексте тетрапаки стали компромиссным решением: стоили они не так дорого, как бутылки, собирать и сдавать их было не нужно, при этом молоко в бумаге (картоне) хранилось почти так же долго, как и в стекле.