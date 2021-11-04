Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей удавалось

1. Удачное положениеНейтральным это государство было не всегда. Ранее оно тоже принимало участие в войнах. Последней из их является война Камбрейской лиги, которая длилась в период с 1508 г. по 1616 г. Дальше же стране стало не интересно заниматься расширением собственных границ. Все силы были брошены на развитие.В последующие три сотни лет государство несколько раз столкнется с гражданскими войнами, а его наемники будут участвовать в военных конфликтах, происходящих в разных уголках Европы. А что касается официального положения, то Швейцария будет нейтральной. Более того, ее статус будет принят и признан абсолютно всеми другими странами Европы.Государство, вплоть до 1798 г., было независимым. Но потом пришел Наполеон Бонапарт, который насильно присоединил его к империи. Его намерениям не суждено было сбыться. В 1815 г. на Венском конгрессе Швейцария не только стала снова независимой, но и получила статус нейтрального государства. При этом, срока истечения данного статуса не существует. Швейцарские солдаты больше не воевали как наемники в европейских странах.Кстати, швейцарцам очень повезло. Их географическое положение очень выгодное. Они находятся между Австрией, Францией и Италией, которые являются заклятыми врагами и всегда таковыми были. Швейцария же превратилась в буфер. Страны Европы дали обещание ни при каких обстоятельствах с ней не вступать в военный конфликт.2. Почему договор не был никем не нарушен за долгие две сотни летШвейцария, руководствуясь принципом своего нейтралитета, во время Первой Мировой войны в целях обеспечения защиты своих границ мобилизовала на службу 450 000 солдат. Но желающих захватить маленькое государство, пожертвовав собственными войсками, не нашлось.Швейцария на семьдесят процентов состоит из гор. Пробраться по такой местности большой армией возможным не представляется, особенно, если швейцарские войска будут такое скопление людей обстреливать. Государственные политики провели дипломатическую работу, что дало возможность убедить всех принимавших участие в военном конфликте мирового масштаба в том, чтобы нейтралитет Швейцарии был сохранен. Во Вторую Мировую войну ситуация была несколько иной. Германия совместно с Францией очень хотели горную страну захватить. У Франции не получилось, но Германия смогла получить выгодный для себя договор.В свое время О. Бирхер, генерал Швейцарии, говорил, что Германия могла бы задействовать только один полк танков и страна бы была захвачена. Немцы же хотели захватить Швейцарию за два-три дня. Тогда, чтобы защитить государственные границы от противника, мобилизовали 800 000 жителей Швейцарии.Чтобы не потерять свой нейтралитет и остаться независимой, самодостаточной страной, Швейцария пообещала Германии предоставить кредит на сумму 150 000 000 швейцарских марок на длительный срок. Кроме этого она обязалась открыть переходы в Альпах, для транспортировки грузов военного назначения, не пускать на свою территорию беженцев еврейского происхождения, а также отправить своих докторов на фронт, чтобы те лечили раненых солдат немецкой армии.В придачу к этому несколько тысяч граждан Швейцарии, являющихся этническими немцами, добровольно пошли воевать за Германию. Таким образом, Швейцария заплатила Германии выкуп в буквальном смысле этого слова. Если верить слухам, то немало нацистов принадлежащее им золото хранили непосредственно в швейцарских банках.Союзники тоже получили немалую пользу от данной страны. Здесь располагались разведывательные группы Великобритании, Соединенных Штатов Америки и даже СССР. На территории Швейцарии велись между противниками тайные переговоры, прятались деньги, добытые в ходе войны. В швейцарских банках и сейчас хранятся ценности и золото, которые были оставлены в годы Второй Мировой войны.Швейцария по завершению Второй Мировой и дальше держала нейтралитет. Она не принимала участия в Холодной Войне. В ООН государство вступило не так давно, только в 2002 г. Несмотря на то, что между этим государством, НАТО и ЕС сохраняются тесные связи, оно остается самостоятельным и никуда не вступает.Политика Швейцарии довольно хитрая, но именно это и дало возможность государству попасть в перечень наиболее развитых стран. А города Базель, Женева и Цюрих по качеству жизни включены в ТОП-10 лучших. На сегодняшний день Швейцария – это штаб-квартира огромного количества организаций международного масштаба, а также некий мировой банк, в котором немало людей со всего мира держат собственные