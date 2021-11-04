Под Иркутском разбился Ан-12, есть погибшие

Вадим Карасев

В Иркутской области разбился самолет Ан-12, на борту, по предварительным данным, были восемь человек. Транспортник пропал с радаров в районе села Пивовариха (в 7 километрах от областного центра) при заходе на посадку.

Воздушное судно следовало из Якутска, предположительно, оно принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Наихудшие опасения относительно его судьбы быстро подтвердились: оперативная группа почти сразу нашла место крушения.

Представители МЧС уже подтвердили, что пилоты погибли. Сообщается о пяти выживших. На месте трагедии ведется спасательная операция.

Ан-12 был разработан в 1950-х годах, а его производство в СССР завершилось еще в 1973-м. Всего было построено свыше 1200 экземпляров, не считая китайских копий, из них в авариях потеряли 243 самолета — каждый пятый. В происшествиях с Ан-12 погибли в общей сложности около 1900 человек, в том числе 18 суданцев в прошлом году, 12 украинцев в 2019-м и 2014-м, 10 жителей Конго в 2017-м, 9 россиян в 2013-м.