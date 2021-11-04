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Погибли все находившиеся на борту Ан-12, рухнувшего вблизи Пивоварихи

Погибли все находившиеся на борту Ан-12, рухнувшего вблизи Пивоварихи
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По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал подробности с места крушения грузового самолета Ан-12. По его словам, все находившиеся на борту — погибли. Предварительно, это граждане Украины, Белоруссии и России.

Игорь Кобзев:
— К сожалению все погибли. По некоторым данным, это от 5 до 7 человек. Компания Гродно, белорусская, работала на внутренних российских рейсах, участвовала в транспортировке грузов.


Губернатор добавляет, что в 19:45 поступил сигнал, что военно-транспортный самолет Ан-12 запросил второй заход на посадку, не смог посадить первый раз, и и после этого пропал с радаров. Местные жители обратились в службу спасения, указали место падения. Прибыли спасатели. Очагов возгорания уже нет.


«Сейчас происходит оцепление, полиция и следственные органы работают. Проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — говорит губернатор.


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Пожарные потушили возгорание самолета Ан-12, упавшего вблизи Пивоварихи

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По материалам: irk

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