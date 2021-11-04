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Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина

Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Женщину обвиняют во взяточничествеВ конце октября появилась информация о том, что мать певца Прохора Шаляпина, Елена Колесникова, обвиняется во взяточничестве. Отмечалось, что женщина помогала преступникам избегать наказания.Артист решил прокомментировать данную ситуацию. Он заявил, что уголовное дело в отношении его матери является фальсификацией. «Мама не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо. Ни инструкций, ни договоров с больницей на момент инцидента она не подписывала. Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через четыре дня после инцидента. Мы будем бороться за справедливость и правосудие», — отметил Шаляпин.Также Прохор отметил, что его родительница находится в клинике из-за ухудшения состояния здоровья на фоне переживаний.Напомним, Колесникова работает в одной из волгоградских больниц, куда отправляют осужденных на исправительные работы. Сообщалось, что Елена освобождала преступников за небольшую сумму денег — от 10 до 16 тысяч рублей. Правоохранительные органы заявили, что сначала женщина признала свою вину, а потом изменила свои показания на противоположные. На данный момент уголовное дело рассматривается в суде, отмечает ТАСС.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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