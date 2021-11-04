Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google

Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google

Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google


В результате масштабной фишинговой кампании в поисковых системах сотни пользователей криптовалютных кошельков перевели мошенникам свыше $500 000. Об этом сообщают исследователи из Check Point Research (CPR).


По их словам, злоумышленники подделали популярные кошельки MetaMask и Phantom и воспользовались рекламой в Google, чтобы распространить фишинговые ссылки.


Данные: Check Point Research.

Мошеннические страницы похожи по дизайну на официальный сайт кошелька, однако установленные с них приложения используются для кражи криптовалюты.


"При создании нового кошелька Phantom фишинговый сайт генерирует сообщение о секретной фразе для восстановления кошелька злоумышленника. Фактически при переводе средств пользователь отправляет их напрямую мошенникам. В случае с MetaMask они также пытаются украсть seed-фразу пользователя", – заявили в CPR.


Помимо кошельков хакеры подделывают сайты децентрализованных бирж, включая Uniswap и PancakeSwap.


Эксперты CPR рекомендовали владельцам криптовалют воздерживаться от нажатия на рекламу и использовать только прямые известные URL-адреса.


Напомним, в конце октября Google предотвратила масштабный взлом YouTube-каналов для биткоин-мошенничества.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на модной церемонии в Дохе
Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на
Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга
Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового
Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в кальмара»
Аналитики оценили убытки инвесторов токена по мотивам «Игры в
Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в $1,25 млрд
Разработчик NFT-игр Mythical Games привлек $150 млн при оценке в
Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart Chain
Кроссчейн-решение BitTorrent Chain стало совместимым с Binance Smart
Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google
Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за
Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина
Трейдер рассказал о перспективах обновления максимума цены биткоина
По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело
По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное
На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших
На месте крушения Ан-12 около Пивоварихи продолжаются поиски погибших
Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин крушения Ан-12
Ошибку пилотирования рассматривают в качестве одной из причин
На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
На борту упавшего около Пивоварихи Ан-12 находилось 9 человек
Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и районе из-за гололеда
Вечером 3 ноября в ГИБДД поступило 75 сообщений о ДТП в Иркутске и

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше Бузовой
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше

Еще по теме

Почти один миллион телефонов Android заражен хакерами
Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp
Криптовалютный кошелек – как выбрать?
Эксперты обнаружили на сайте AliExpress опасную уязвимость