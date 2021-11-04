После скандала с Ольгой Бузовой худрук МХАТ уволился

Ведущая и певица Ольга Бузова в шоке от действий руководства театра. Минувшая неделя выдалась весьма бурной для российской культуры. В один день случились перестановки сразу в двух ведущих театрах страны: МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького. Последний возглавил бизнесмен Владимир Кехман, который практически сразу после утверждения директором театра приступил к активным действиям. В последний день октября на сайте учреждения появилось объявление об отмене спектакля «Чудесный грузин» со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой в ведущей роли. Причиной назывался низкий спрос на билеты, а также тактично заявлялось, что спектакль не исключается совсем из репертуара, то есть когда-нибудь, возможно, он еще и появится. Но обмануть эта приписка никого не могла. В том числе и саму Бузову, которая разразилась бурными обвинениями в адрес нового руководителя за то, что тот вводит публику в заблуждение: на спектакль с ее участием народ валом валит и билеты все раскуплены. Просто Кехман ее за что-то не любит. А вот худрук Эдуард Бояков чувствовал простаивающий потенциал, потому и пригласил.Ольга Бузова Нынешней ночью стало известно, что и покровителя Бузовой тоже попросили из МХАТа. Об этом Бояков сам сообщил в Фейсбуке. «Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать - не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина – мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», - поделился печальным известием новатор театрального искусства, поставивший целью сделать его близким широким массам. Напомним, Эдуард Бояков занял место Татьяны Дорониной в 2018 году, оставив заслуженной актрисе пост президента МХАТ им. Горького и, соответственно, зарплату, но отодвинув ее от творческого процесса. Позже Доронина критиковала приглашение в театр звезды Инстаграма Ольги Бузовой, как и многие другие коллеги и зрители, но у худрука было свое мнение.